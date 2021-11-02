甘心！為和家人共享一頓牛排餐 這群雲林孩子力拚獎狀

一份熱騰騰的牛排，乘載了家扶溫馨的祝福！雲林家扶中心在北港的牛排館舉辦主委獎賞全家溫馨吃排餐，33位國小學童一學期獲得二張以上獎狀，可邀家人共享牛排大餐。牛排館包場，一家人共餐，溫馨又開心，這是雲林家扶主委陳燦勳獎勵孩子的好點子。

疫情穩定，孩子的獎賞不能一延再延了，一手催生「獎狀換牛排」的雲林家扶中心主委陳燦勳，為不讓孩子辛苦學奪獎，受疫情衝擊而獎賞落空，今天選定北港鎮一家連鎖牛排館，邀孩子和家人共享排餐。

熱騰騰的牛排上桌「滋滋作響」，像孩子澎湃的心，迫不及待想拿起刀叉享用大餐，盡管香噴噴的排餐在眼前，腹肚枵得心急，依舊遵守用餐禮儀，刀叉使用、用餐不出聲，保持應有風範，還贏得店家好評，小小鼓勵「加麵不加價！」

家扶督導王耀慶說，來自沿海村落家庭，全家一起吃牛排機會少，主委陳燦勳推動獎狀換牛排，主要是為獎勵孩子勤學向上，只要每學期得兩張獎狀，不論是品學兼優，或是體育才華，得獎者都有機會帶著家人一起享用排餐。

「得獎吃牛排，不只是自己快樂也帶給家人快樂！」一口氣拿下5張獎狀的曾哲鍏說，他已連續多年達標，每學期都帶著家人一起吃大餐，像是學期末的家庭歡樂餐，他覺得很有意思，所以努力再努力，每學期都不願錯失帶著全家用餐機會。

音樂及體育表現優異的蘇怡欣說，她考試成績拿不到獎狀，但靠著爵士鼓及田徑才華，照樣贏得的狀吃牛排，努力沒白費。