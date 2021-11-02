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嘉市AZ「爽約劑」達3200劑 符資格可直接電洽醫院預約

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
BNT疫苗先前陸續到貨後，不少預約AZ疫苗者棄打，嘉義市政府衛生局統計AZ「爽約劑」約3200劑。圖為AZ疫苗示意圖。圖／嘉義市政府提供
BNT疫苗先前陸續到貨後，不少預約AZ疫苗者棄打，嘉義市政府衛生局統計AZ「爽約劑」約3200劑。圖為AZ疫苗示意圖。圖／嘉義市政府提供

BNT疫苗先前陸續到貨後，不少預約AZ疫苗者棄打，嘉義市政府衛生局統計，目前AZ「爽約劑」約3200劑，經中央疫情指揮中心同意，開放民眾只要符合目前第12期施打資格，卻沒上1922網站預約，能直接致電嘉市的合約醫療院所，安排接種；衛生局強調，目前3200劑不會有過期問題。

第12期施打對象，為AZ疫苗第2劑，包括18歲以上7月30前打第1劑AZ、40歲以上7月31日到8月6日打第1劑AZ；衛生局表示，假如民眾是想打AZ第1劑，或還不到打AZ第2劑的時間，仍可洽詢合約醫療院所，但形同施打殘劑，順位要排在符合這期資格者之後。

衛生局指出，鴻海、台積電及慈濟捐贈BNT疫苗陸續到貨後，原預約好AZ的人「跳船」，進而產生爽約劑，累積幾期下來，目前存量達3200劑；疫苗是否會超過效期？衛生局強調，中央後續撥配的AZ，會留起來，先使用前幾期的AZ，確保疫苗都是新鮮的。

衛生局指出，嘉義市第12期的疫苗合約院所61間，仍請民眾透過1922平台預約，若真的沒辦法，再自行向醫療院所聯繫預約，但有部分院所不提供直接電話預約，包括世華醫院、林俊鵬診所、信合美診所、林育興耳鼻喉科、蔡耳鼻喉科。第12期疫苗接種至明天截止，合約院所可參考https://reurl.cc/ARbXOe

衛生局指出，嘉義市的第1劑疫苗涵蓋率，截至昨天已達86.92%，第2劑則41.08%，為本島最高，且使用專門1毫升的空針，能有效利用疫苗。

衛生局 AZ疫苗 嘉義

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