台南稽查老舊大樓消防 這兩棟竟連防火門都被拆走

高雄城中城大火事件後，全台關注老舊大樓的消防安全問題，台南市啟動50棟高危險複合大樓稽查，結果20棟都有相關缺失，其中兩棟更有防火門被拆除的情況，除此之外，市府也因應營建署要求，針對1995年之前興建未設管委會的7樓以上大樓全市約200棟，展開清查，全面要求成立管委會、並進一步進行消防安檢。

台南市議員李文俊與曾培雅上午在市政總質詢中都關切城中城大火事件，台南的老舊建物安全問題，消防局局長李明峯表示，消防局列管全市50棟有較高風險的複合型大樓，在10月14日城中城大火發生後，原本市長要求在一個月內完成消防安檢，但上周已提前完成，檢查結果中有兩棟防火門被拆除，都移請工務局後續處理。

李文俊建議大樓應該增設住宅警報器，並強制30年以上的老舊大樓進行都更，否則很多大樓都在狹小的巷道中，一旦發生事故，根本搶救困難；市長黃偉哲表示，目前已積極協助未成立管委會的大樓盡速成立，但強制都更目前仍無法源，地方的作法不能超越中央法令的規定。

消防局指出，列管的50棟複合型大樓包含比較囑目的國賓大樓與國花大樓等，稽查結果其中20棟都有不合格的情況，主要是消防設備的缺失，例如部分裝潢未依規定使用防焰材質、火警探測器故障等，都要求限期1到3個月內完成改善，否則依消防法可開罰6000到3萬元。

此外，比較嚴重的是永康區的慶茂大樓與金三角大樓，部分樓層防火門被拆除，影響防火逃生，工務局表示，也將限期恢復，否則依建築法可開罰6到30萬元。

工務局表示，營建署針對老舊大樓問題，已邀集各縣市討論，1995年施行的公寓大廈管理條例規定大樓都必須設立管委會，但之前的卻沒有，加上房子老舊後，可能衍生安全問題，要求各縣市清查列管，台南市7樓以上約有200多棟，例如東區東門路橋附近就有一棟148戶的大樓，未設管委會，且做為套房出租，出入複雜，將要求這些大樓成立管委會，如果限期未成立，之後將會同消防局等單位聯合稽查大樓相關設施。