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台南就業博覽會 6日登場提供5380個職缺
台南市長黃偉哲今天宣布，台南市今年第4場「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，6日將在新營體育館外廣場登場，屆時將有88家廠商提供5380個工作機會。
第4場「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，是台南市政府今年舉辦的最後一場大型就博會；黃偉哲今天在台南市永華市政中心行前記者會中表示，前3場的企業反應非常好，民眾接受度也很高，共提供1萬8000個工作機會，媒合率54%。如今第4場就博會將有88家廠商提供5380個工作機會。
台南市政府勞工局發布新聞稿指出，第4場「台南好生活．台南呷頭路」就博會，6日將在新營體育館外廣場登場，台積電、台灣國際航電、聯華電子、康那香企業、生達化學製藥及全家便利商店等88家廠商將提供5380個工作機會，其中62家廠商3026個職缺薪資逾3萬元。
另外，18家新營及鄰近地區在地廠商也將釋出705個工作機會，包括榮眾科技、華新麗華、光洋應用材料、官田鋼鐵、隆順綠能科技、廣吉食品及南天有線電視等。
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