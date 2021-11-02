快訊

作家陳柔縉之死的反思：國定交通安全月的崩毀？

任務曝光！張忠謀五度參與APEC 蔡英文盼爭取會員國挺台加入CPTPP

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南就業博覽會 6日登場提供5380個職缺

中央社 / 台南2日電

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市今年第4場「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，6日將在新營體育館外廣場登場，屆時將有88家廠商提供5380個工作機會。

第4場「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，是台南市政府今年舉辦的最後一場大型就博會；黃偉哲今天在台南市永華市政中心行前記者會中表示，前3場的企業反應非常好，民眾接受度也很高，共提供1萬8000個工作機會，媒合率54%。如今第4場就博會將有88家廠商提供5380個工作機會。

台南市政府勞工局發布新聞稿指出，第4場「台南好生活．台南呷頭路」就博會，6日將在新營體育館外廣場登場，台積電、台灣國際航電、聯華電子、康那香企業、生達化學製藥及全家便利商店等88家廠商將提供5380個工作機會，其中62家廠商3026個職缺薪資逾3萬元。

另外，18家新營及鄰近地區在地廠商也將釋出705個工作機會，包括榮眾科技、華新麗華、光洋應用材料、官田鋼鐵、隆順綠能科技、廣吉食品及南天有線電視等。

台南 黃偉哲

延伸閱讀

台南街頭小吃文化影像展前進匈牙利 巡迴3個月

「台南牽手創作祭」開幕 部落客召集令點燃旅遊熱潮

台南沒重大建設？謝龍介說他不得派系疼愛 黃偉哲反駁

阿扁預告訪黃偉哲 回顧25年前「婚禮不忘反核」往事

相關新聞

「誠徵女議員」年底前接班 台南議員蔡育輝願讓賢

國民黨台南市議員蔡育輝今上午開記者會發出「徵才啟事」；尋找40歲以下、大學畢業有志投入選舉女性，投入下屆市議員選舉，只要...

台南就業博覽會 6日登場提供5380個職缺

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市今年第4場「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，6日將在新營體育館外廣場登場，屆時將有88...

逛商圈遊觀光工廠 5倍券玩雲林好康享不完

今年5月中3級警戒，二度重創觀光產業，不僅造成雲林虎尾魅力商圈業績下跌6、7成，古坑華山商圈也零遊客，幸疫情日漸趨緩，遊...

疫情趨緩國旅漸興 阿里山林鐵今起全線復駛

疫情趨緩下，國內旅遊風氣漸興，阿里山森林鐵路今天起，對號列車恢復行駛至十字路站，無人站也恢復停靠；每週六日中興號不對號列...

民雄早安公園頻施工 議員質疑

已翻修過的嘉義縣民雄鄉早安公園，有打貓地標、表演廣場，近期持續整修，縣議員林于玲質疑，從前縣長張花冠時代就不斷施工，現又...

台南公車輕旅行 遊客：輕鬆又有趣

台南市府交通局推動公車輕旅行遊台南，與公車故事館合作系列活動上路，「棕幹線」斯卡羅府城風貌與鹽水老街探巡之旅帶領民眾搭車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。