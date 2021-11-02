疫情趨緩國旅漸興 阿里山林鐵今起全線復駛

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山森林鐵路今天起，對號列車恢復行駛至十字路站，無人站也恢復停靠。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山森林鐵路今天起，對號列車恢復行駛至十字路站，無人站也恢復停靠。圖／阿里山林鐵及文資處提供

疫情趨緩下，國內旅遊風氣漸興，阿里山森林鐵路今天起，對號列車恢復行駛至十字路站，無人站也恢復停靠；每週六日中興號不對號列車也恢復行駛，園區內3支線乘載人數上限350人，車廂內可暫時脫口罩飲食。

配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，本線（嘉義-十字路）阿里山號對號列車恢復行駛至十字路站，星期六、日開行之中興號不對號列車亦恢復行駛。鹿麻產、樟腦寮、獨立山、梨園寮、水社寮、多林、十字路等無人站恢復停靠。

阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木3支線，每列車恢復承載人數上限為350人，檜木列車為200人。

旅客乘車仍應配合量體溫、戴口罩及實聯制，但開放車廂內得暫時脫口罩飲食。相關營運資訊可至林鐵及文資處官網或FB粉絲團查詢。

阿里山森林鐵路今天起，對號列車恢復行駛至十字路站，無人站也恢復停靠。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山森林鐵路今天起，對號列車恢復行駛至十字路站，無人站也恢復停靠。圖／阿里山林鐵及文資處提供

阿里山 口罩

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