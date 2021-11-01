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死豬車追流向 土虱業者澄清：絕沒拿廢棄肉品餵養

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
雲林縣土庫居民對最近嚴重惡臭展開蒐證追查，發現原來是不明回收車非法集運大批死豬有關，群起要求政府單位取締改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫居民對最近嚴重惡臭展開蒐證追查，發現原來是不明回收車非法集運大批死豬有關，群起要求政府單位取締改善。記者蔡維斌／翻攝

日前雲林縣土庫地區有民眾發現有未加蓋的車輛涉載運死豬，沿途發臭；有媒體報導指稱，經初步調查懷疑載運到魚塭餵養土虱，對此，有土虱養殖業者嚴正澄清，絕對沒有、也不會使用廢棄肉品餵土虱。

沈姓養殖業者說明，今年7月至8月間，當時因天氣炎熱，造成土虱大量死亡，當時有委託運輸業者，載到化製廠銷毀，也合法開立俗稱三聯單的化製原料來源單，都能證明，並沒有使用廢棄肉品餵養土虱一事。

嘉義縣家畜疾病防治所查出遭檢舉載死豬肉車輛，駕駛來自嘉義縣，今天約談前來說明，據供稱，當時準備載運廢棄肉品至化製廠毀棄；嘉縣家畜所指出，雲縣的化製廠沒檢出此案有重大動物傳染疾病，但該車輛未加蓋部分，仍需開罰。

嘉縣家畜疾病所長林珮如說，嘉義縣畜牧場廢棄肉品約6成以上，委託化製業者載運至雲林縣化製廠處理，其餘大多運至屏東縣，化製車司機常會沿路蒐集廢棄肉品至滿載，並開立三聯單，依法須加網並設置防漏設備。

林珮如強調，針對遭檢舉車輛未依法加網及防漏設備及，將依「化製場及化製原料運輸車消毒及查核辦法」開罰2至10萬，若任意丟棄畜禽屍體，除可依廢棄物清理法規定處置外，如果還因棄置廢死畜禽造成疫情蔓延或散播，可依動物傳染病防治條例最高處3年以下徒刑或拘役，得併科100萬元以下罰金。

嘉義 雲林

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