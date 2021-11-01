中華電信管線泡水 台南新營千戶受影響最快一周修復

中華電信公司上周在台南新營文化中心附近施工時不慎挖到管線，有2條大電纜線泡水，逾千戶市話受影響，估計得2周才能修復，用戶叫苦連天，中華電信已回應盡力在一周內修復，後續仍待觀察。

市議員蔡育輝服務處今天接獲民眾陳情，指中華電信上周在新營區中正路文化中心附近施工不小心挖到管線，因用戶市話不通或通話不良相當不便，沿線商家生意更受波及，經詢問得約2周才能修復，紛紛抱怨「太慢了！」蔡育輝服務處說，經轉達用戶不滿，中華電信表示會盡力在本周內修復。

蔡育輝服務處說，受損市話可撥中華電信「123」請求轉接到手機，其中轉接費用在撥打「123」時可要求註記免費。若收到電話單仍被加收轉接費，可打電話到（06）6379912蔡育輝服務處，將彙整交由中華電信減免。