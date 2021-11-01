快訊

美國工程師來台受訓嫌「工時長、軟體爛、效率差」 台積電回應了

婦人被練跑學生撞倒重昏迷 家屬對教練、高中生提告傷害

中華電信管線泡水 台南新營千戶受影響最快一周修復

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
中華電信在台南新營文化中心附近施工不慎挖到管線，逾千戶市話受影響，預估最快一周才能修復。記者謝進盛／攝影
中華電信在台南新營文化中心附近施工不慎挖到管線，逾千戶市話受影響，預估最快一周才能修復。記者謝進盛／攝影

中華電信公司上周在台南新營文化中心附近施工時不慎挖到管線，有2條大電纜線泡水，逾千戶市話受影響，估計得2周才能修復，用戶叫苦連天，中華電信已回應盡力在一周內修復，後續仍待觀察。

市議員蔡育輝服務處今天接獲民眾陳情，指中華電信上周在新營區中正路文化中心附近施工不小心挖到管線，因用戶市話不通或通話不良相當不便，沿線商家生意更受波及，經詢問得約2周才能修復，紛紛抱怨「太慢了！」蔡育輝服務處說，經轉達用戶不滿，中華電信表示會盡力在本周內修復。

蔡育輝服務處說，受損市話可撥中華電信「123」請求轉接到手機，其中轉接費用在撥打「123」時可要求註記免費。若收到電話單仍被加收轉接費，可打電話到（06）6379912蔡育輝服務處，將彙整交由中華電信減免。

台南 工時 中華電信

延伸閱讀

影／監督團體頒獎台南優質議員 藍拒領批「小塔綠班」

「圍繞蔗時光」將登場 邀老照片分享新營糖廠過往

緩解新營交流道口交通 隋唐街T字路打通 明年1月啟用

「方便」不再傷神 新營長勝營區園區增設廁所

相關新聞

雲林古坑產業加值園區開發延 張麗善：不願說有技術性杯葛

雲林縣民期待已久的古坑產業加值園區原定12月啟動開發，但因環評未過，開發時程得再延1年，縣議員顏忠義今天在議會質詢質疑作...

中華電信管線泡水 台南新營千戶受影響最快一周修復

中華電信公司上周在台南新營文化中心附近施工時不慎挖到管線，有2條大電纜線泡水，逾千戶市話受影響，估計得2周才能修復，用戶...

家樂福文化季故宮南院登場 嘉義限定版演出接力登台

家樂福與故宮南院、嘉義縣府攜手舉辦2021家樂福文化藝術季，以「藝起回嘉」為主題，融入嘉義「山、海、平原」3大意象，本月...

雲林「綠料理」大賽創意十足 超級環保美食帶動綠生活

雲林縣府響應環保署推廣「全民綠生活」，今天在大成商工開辦「綠料理達人大賽」，以雲林當季、在地農產為食材，營養兼具環保為原...

15對新人阿里山神木下見證愛情 金婚老夫妻攜手秀恩愛

千年神木見證浪漫。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天上午在阿里山香林神木平台舉行第15屆「阿里山神木下婚禮」，今年首...

醫療及時雨 衛福部台南新營醫院獲贈市價160萬復康巴士

玉山銀行推動信託業務，結合委託人善心，今捐贈一輛市價約160萬元復康巴士給衛生福利部台南新營醫院，期待能照顧更多鄉親。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。