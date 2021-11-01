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農工跨域合作 智慧農業技術突破成果豐

中央社 / 台南1日電

行政院農委會與工研院合作研發智慧農業新技術，今天在工研院六甲院區舉辦成果發表會，展示包括30分鐘內快速得知土壤營養成分、仔牛畜舍也有掃地機器人等協助產業升級新技術。

行政院農業委員會發布新聞稿說明，為解決農業缺工與氣候變遷調適等問題，協助台灣農業轉型升級與提高產業國際競爭力，民國108年起與經濟部合作，由農委會所屬試驗改良場所與工業技術研究院共同合作，加快傳統產業升級轉型，提升生產環境管理與農產品安全性。

農委會指出，最新研究成果包括30分鐘內快速得知土壤營養成分、防範柑橘日燒不再只能靠老農經驗、仔牛畜舍也有掃地機器人等共16項，都在今天的創新農工跨域合作成果發表會中展示說明。

農委會指出，「3D豬隻體側量測」與「生態資材數位預控生產設備」系統開發產品，後者已藉由計畫成果與產業界合作成立新創公司；另有土壤肥力快篩檢測套組、稻作重要病害預測警示系統、植株成長光譜專家規則庫及光源模組開發、柑橘果實日燒預警系統與植物病害高敏度檢測快篩等具初步產品雛形。

農委會指出，此次發表成果皆由國內自主研發，盼能藉由創新科技成果展示，帶動新農業價值提升與更多面向的跨域合作發展。

農委會 行政院 快篩

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