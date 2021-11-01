家樂福文化祭故宮南院登場 嘉義限定版演出接力登台
家樂福與故宮南院、嘉義縣府攜手舉辦2021家樂福文化藝術季，以「藝起回嘉」為主題，融入嘉義「山、海、平原」3大意象，本月19至21日將在南院登場，活動免費入場，縣長翁章梁也邀請鄉親到故宮南院探索18種精彩。
為期3天的家樂福文化藝術季，不只有國內知名紙風車劇團、舞鈴劇場、阮劇團等，20至21日上午更有多達30組包含社區民眾、在地學校等藝文團體，接力打造「嘉義限定版」日戲舞台。
嘉義縣的經典市集「嘉有好市集」將原汁原味搬到故宮南院，並與縣農會、水保局等單位合作，超過50個攤位，以環境美學、永續飲食及在地文化為特色，區分成「山味、海味、平原味」等三大主題區。
翁章梁與故宮博物院長吳密察等人今天下午共同出席記者會；「家樂福不只是生活的家樂福，也是充滿文化的家樂福」翁也邀請民眾來故宮南院，感受不一樣的家樂福，期待帶給大家最好的文化饗宴，也帶給大家所有嘉義的美好。
吳密察說，家樂福文化藝術季延續南院10月份亞洲文化藝術，11月份人氣國寶展剛好換展，將展出翠玉白菜、汝窯青瓷水仙盆等知名文物。
文化藝術季市集全採「可回收、可分解的密封式包材」，在市集區規劃近200席座位區，並提高活動現場清潔消毒人力，民眾用餐後都會有工作人員即時消毒，讓大家逛市集固定座位，也吃得安心。
此外，家樂福文教基金會也將準備上萬份的「獨嘉」小禮，只要完成「獨嘉大富翁」的藝術季限定遊戲闖關就能獲得，盼透過遊戲讓所有民眾更認識嘉義、更了解故宮南院。
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