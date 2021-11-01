雲林「綠料理」大賽創意十足 超級環保美食帶動綠生活
雲林縣府響應環保署推廣「全民綠生活」，今天在大成商工開辦「綠料理達人大賽」，以雲林當季、在地農產為食材，營養兼具環保為原則，再融入烹飪美學，製作各式各樣色香味俱全的創意綠料理，藉以讓民眾愛上蔬食料理，帶動綠生活。
環保副局長黃富義指出，參賽者以雲林四大農作物番薯、芋頭、玉米及花生作為主要食材，結合多樣蔬果幻化出美味佳餚，希望藉此鼓勵民眾優先選用在地、當季食材製作蔬食料理，減少運輸產生碳排放，不僅有益健康，也助於減緩氣候變遷。
每位「綠廚師」費盡心思，把食材簡單的料理，融入創意美學，每道端上桌的綠料理，讓人垂涎三尺，一番勁賽後，由地主隊大成商工餐飲科老師林采瑩領軍的團隊大放異采，「雲林坪仲夏之夜」勇奪學生組冠軍，「芋見幸福」拿下在地特色獎，並在現場民眾票選也摘下「最佳人氣獎」殊榮。
各組前三名成績如下：學生組大商工「雲林坪仲夏之夜」、環球科技大學「田園交響曲」、義峰中學「鹹甜舞韻」；社會組斗六農會「口袋滿滿薯芋你」、大埤豐田社區「西施弄月」、二崙油車社區「蕃轉花生好運到」。
副縣長謝淑亞表示，今年適逢顏思齊開臺400週年，有的料理加入復古元素，別具風味，期待透過綠料理競賽，帶動吃當季吃在地，達到「蔬食在地好料理，雲林低碳好生活」目標。
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