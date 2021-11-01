「台南牽手創作祭」開幕 部落客召集令點燃旅遊熱潮

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，「台南牽手創作祭」今天開幕，台南市長黃偉哲向部落客招手，希望透過創作點燃遊客到台南旅遊的衝動，帶動台南旅遊熱潮。

根據台南市政府新聞稿，「台南牽手創作祭」今天在台南市永華市政中心開幕，黃偉哲在痞客邦、在地部落客代表，以及五大指標旅遊電商見證下，向部落客招手，期許多發掘台南市多元旅遊題材。

黃偉哲指出，台南以美食、歷史及文化自豪，以往不論是部落客體驗踩點，電商平台以行銷聯盟提供部落客撰文，都是透過部落格文章帶動收益的一種方式；這次藉由「台南牽手」，讓旅遊電商、部落客及外地民眾在台南觀光旅遊時有更好的體驗。

黃偉哲表示，台南很多巷弄美食不在地圖中，得靠自己體會，「台南牽手」活動鼓勵部落客投稿拿獎勵金外，也期待後續在既有商業模式下，持續創造店家及旅遊電商與部落客間的雙贏。

觀光旅遊局長郭貞慧說，「台南牽手」招募對象不限於知名部落客，也不限創作主題，讓各界大大小小部落客盡情發揮，包括美食佳餚、親子歡聚、敬老健行、情人約會等，市府都很樂見。

「台南牽手創作祭」活動期共4個月（民國110年11月2日至111年2月28日），11月2日起開放線上報名，完成報名後於個人部落格公開創作台南遊記，就有機會獲得「當月創作獎勵金」最高新台幣2萬元；全程參與創作達4篇者，更有機會獲得「最終創作獎勵金」最高10萬元；另外，針對首周搶先完成報名者，將於11月8日抽出40人，完成指定條件另可再獲得踩線獎勵金6000元，總獎勵金100萬元。