15對新人阿里山神木下見證愛情 金婚老夫妻攜手秀恩愛

千年神木見證浪漫。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天上午在阿里山香林神木平台舉行第15屆「阿里山神木下婚禮」，今年首度有結縭51年的金婚夫妻參加，兩人在阿管處長洪維新和阿里鄉長杜力泉見證下，攜手見證愛情。

來自高雄的81歲的吳先生牽著75歲妻子的手，於神木下為彼此的愛情加溫，夫妻倆對於阿里山情有獨鍾，兩人在阿里山有許多關於日出、神木、櫻花、等浪漫回憶，參加神木下婚禮顯得獨具意義，今年更攜女兒與女婿一同來神木下婚禮，兩代一起見證美好。

28歲在地青年葉純佟大學畢業後，回到梅山太興村經營茶居民宿，在阿里山上舉辦婚禮對她來說別具意義，此次與先生李尚儒報名神木下婚禮，兩人宣讀誓言，「在千年神木的祝福裡，前世的風、今世的塵，都化成我們彼此今生的輪迴，直到來世。」

阿管處說，夫妻報名神木下婚禮需經嚴格篩選和評比，結縭超過50年的金婚夫妻提供證明，可獲得6分積分，超過25年的銀婚夫妻可獲5分；另也提供許多加分條件，夫妻兩人曾在阿里山相戀相愛，或曾在阿里山工作、出生都可加分。

神木下婚禮首日，15對新人體驗鄒族婚禮，族人用傳統歌謠祝福新人，經鄒族長老訓勉後，進行鄒族婚禮最具代表性的「打屁股」儀式，也表示婚後雙方將要擔負起更多的責任，最後在以同心交杯敬酒，以期新人未來永結同心、相伴相隨。