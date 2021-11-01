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與神同行 台南舊城區將加強私壇管理及廟方自律

中央社 / 台南1日電

台南向有「眾神之都」稱號，但寺廟管理不易，中西區公所召開「如何與神同行公民共識會議」，未來將加強私壇管理，也要求廟方自律，避免廟會過程中的個人不良行為及犯罪。

台南是台灣寺廟數量與密度最高的城市，也是台灣最早發展的區域，中西區許多廟宇屬於「開基祖廟」，分靈、分香的子廟眾多，人們對求子、婚姻的不同生活需求，反映在不同信仰的神祇上，造就寺廟香火旺盛。

中西區轄管圍圍多是明清時期的舊城區，區公所統計，中西區登記立案寺廟94間，私壇41間，居台南37個行政區之冠，堪稱「三步一小廟、五步一大廟」。

台南人都知道，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，台南舊城區幾乎每週都有廟會，醮典、神明生日等遶境活動不間斷，主辦廟宇及交陪境神轎諸多陣頭及團體綿延數公里至10多公里，固然熱鬧，卻也引來交通堵塞、鞭炮及音樂噪音、垃圾等爭議。

中西區公所10月召開多場「如何與神同行公民共識會議」，討論如何調和廟會活動和生活品質間的對立，希望未來減少寺廟活動帶來的噪音、髒亂、空污與交通問題，減少居民的負面觀感。

會議共識報告指出，將加強私壇管理，推動私壇法人化及私壇立案管理，進一步了解私壇為何不願登記，同時建立稅制提供誘因、鼓勵私壇登記立案等配套措施，再由公家機關普查未登記私壇，或由在地居民投票決定私壇是否應該登記立案。

另外，寺廟舉辦活動前，應擴大事前協調，執法單位也應強化彼此的合作強度，嚴格執法，對主辦廟宇及行為人採連坐處罰和記點處分，讓主辦廟宇負責約束及自律，市府也能評分示範，再號召其他宮廟合作。

相關單位也可鼓勵宮廟以捐款或捐贈物資方式，代替過度燃放鞭炮，將物資跟款項回饋社區，讓宮廟和社區互相了解，將宗教社區化，以減少社區居民的怨言。

當然，宮廟也能成立聯合自治會，制定共同遵守規範，強化廟宇信仰的連結，避免廟會過程中的個人不良行為（吐檳榔、亂丟菸蒂）及犯罪行為（問事詐騙），鄰里長也可協助清查公告有犯罪情事的宮廟組織，加強宣導。

台南 噪音 信仰

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