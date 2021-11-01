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醫療及時雨 衛福部台南新營醫院獲贈市價160萬復康巴士

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院今獲贈市價160萬復康巴士，醫院表示將提升就醫便利性與可近性。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院今獲贈市價160萬復康巴士，醫院表示將提升就醫便利性與可近性。圖／新營醫院提供

玉山銀行推動信託業務，結合委託人善心，今捐贈一輛市價約160萬元復康巴士給衛生福利部台南新營醫院，期待能照顧更多鄉親。

新營醫院表示，台灣2025年將進入超高齡社會；平均約每5人就有1人是65歲以上長者，高齡長者隨著年紀的增長，身體功能逐漸退化，伴隨而來常是慢性疾病、失能、失智等問題，醫療需求也逐漸增加。院方提供高齡弱勢長者、洗腎患者、長期復健的民眾交通接送服務，然醫療資源有限，這輛復康巴士加入，真的是及時雨。

新營醫院說，為嘉惠新營地區病患，玉山銀行推動信託業務，結合委託人的善心，今捐贈復康巴士，對提升新營地區長者服務有莫大的幫助，院方也會妥善運用復康巴士，投入高齡長者及洗腎患者接送，以提升就醫便利性及可近性，造福新營及鄰近地區民眾。

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