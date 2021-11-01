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嘉民雄早安公園一直在施工？ 縣府建設處：新增設施
嘉義縣民雄早安公園位於民雄市中心，是許多鄉民重要休憩場所，但縣議員林于玲卻質疑，民雄早安公園近年不斷施工，工程經費龐大；對此，縣府建設處回應，早安公園預計新增舞台和幼童遊樂設施，會再督促廠商加緊工程進度。
林于玲說，民雄早安運動公園從上任縣長張花冠以來便不斷施工，他向建設處詢問後得知，工程總經費超過1億元、將近2億元，「我自己都嚇一跳」
根據縣府建設處提供資料，民雄之森計畫包含民雄運動公園、早安公園及北勢子營區景觀改善工程經費共約 1億4千萬餘元，今年2月8日驗收合格，移交民雄鄉公所。
嘉義縣府建設處長郭良江說，早安公園預計新增舞台及「貓咪星球」遊戲工程，遊戲設施經費約850萬，目前進度約85%，預計年底完工；舞台部分因涉及建築執照，近日才剛發包出去，經費約560萬。
何姓鄉民反映，民雄鄉公園親子遊樂區規畫不夠安全，孩子玩耍的項目太少了，很多家長都帶小朋友去外縣市玩。白姓鄉民則建議公園內可以種植桂花或七里香，易於照顧兼顧環境美觀。
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