訪鹽水斯卡羅啖美食 台南棕幹線公車輕旅行夯

已下檔的公視大河劇「斯卡羅」熱潮不斷，台南市政府交通局持續推動公車輕旅行遊台南，遊客搭乘棕幹線公車參訪鹽水斯卡羅片場，還能從容遊鹽水老街，大啖鹽水意麵等在地美食，更帶動公車輕旅行不一樣的旅遊模式。

市府交通局與台南公車故事館合作舉辦一系列「公車輕旅行」活動，第一場次規畫「棕幹線—斯卡羅之150年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」，帶領民眾實際搭乘、轉乘公車，由專業導覽與民眾分享在地歷史文化。

「公車串聯地方美好」公車輕旅行系列活動還有三個場次，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁，就可以輕鬆查詢相關資訊及完成報名。

交通局長王銘德表示，位於麻豆轉運站二樓的大台南公車故事館，不僅有實物展品介紹台南公車歷史演進，也展示近年公共運輸改革成果，為更貼近民眾生活，於近期舉辦一系列的公車輕旅行活動。

王銘德指出，第一場活動故事館相揪民眾作伙一起搭上大台南公車「棕幹線」前往鹽水，穿梭月津老街巷弄，悠閒漫步橋南老街、親水公園、永成戲院及鹽水武廟等知名景點，並透過在地導覽員的深度講解，讓參與民眾了解鹽水地區過往風光及文化歷史。

行程後半段更特別安排因電視劇「斯卡羅」火紅、目前僅開放團體預約參觀的岸內糖廠影視基地，參與民眾得以一窺片中府城風貌，並由基地工作人員導覽講解。