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嘉義縣社福中心再+1 結合遊戲視聽區讓大小朋友同歡

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣布袋日安布袋社會福利服務中心今天上午揭牌啟用，縣長翁章梁配合活動上演變裝秀，分送零食給小朋友。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋日安布袋社會福利服務中心今天上午揭牌啟用，縣長翁章梁配合活動上演變裝秀，分送零食給小朋友。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣布袋日安布袋社會福利服務中心今天上午揭牌啟用，將就近服務布袋鎮及義竹鄉居民，將社會福利資源帶到偏鄉，縣長翁章梁表示，希望民眾更了解中心館舍的各項服務，透過公私部門合作，形成更緊密的社會安全網。

縣府社會局代理局長張翠瑤說，布袋日安社會福利服務中心由原布袋分駐所整修而成，提供遊戲視聽區、多功能教室、物資室、諮商室、哺集乳室及會議空間，結合安德烈食物銀行、托育資源中心暨親子館、就業服務中心、家庭教育中心及世界展望會等單位，提供駐點及外展的近便性服務。

日安布袋社會福利服務中心編列1名督導、6名社工，依家庭個別需求研擬服務計畫，提供個案工作服務、支持家庭增能與連結等資源，目標是讓讓家庭自立，同時推動區域網絡資源佈建與合作、親子活動與成長團體及館舍服務。

翁章梁出席揭幕儀式時也配合活動上演變裝秀，分送糖果給小朋友，翁表示，希望民眾與網絡單位更了解中心館舍的各項服務，透過公私部門合作形成更緊密的社會安全網，也呼籲鄉親家庭有任何問題，不管大小事，都可以來中心洽詢，也可以帶小孩來中心體驗親子館和視聽區，增進親子關係。

張翠瑤說，嘉義縣幅員廣闊，民眾有相關需求總是長途跋涉，為提高服務近便性，目前全縣已建置6處區域型社會福利服務中心，提供單一且整合性服務窗口。

嘉義縣布袋日安布袋社會福利服務中心今上午揭牌啟用，將就近服務布袋鎮及義竹鄉居民，將社會福利資源帶到偏鄉。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋日安布袋社會福利服務中心今上午揭牌啟用，將就近服務布袋鎮及義竹鄉居民，將社會福利資源帶到偏鄉。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋日安布袋社會福利服務中心今天上午揭牌啟用，縣長翁章梁配合活動上演變裝秀，分送零食給小朋友。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋日安布袋社會福利服務中心今天上午揭牌啟用，縣長翁章梁配合活動上演變裝秀，分送零食給小朋友。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋日安社會福利服務中心提供遊戲視聽區、多功能教室等空間，讓大小朋友同歡。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋日安社會福利服務中心提供遊戲視聽區、多功能教室等空間，讓大小朋友同歡。記者莊祖銘／攝影

親子 翁章梁 嘉義

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