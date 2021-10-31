快訊

美國務卿會晤大陸外長 警告「勿單方面改變台海現狀」

一張圖看天氣！下周兩階段變化 鋒面襲台將變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南麻豆工業區管線施工完工 麻佳公路交通瓶頸有解

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆工業區市地重劃工程，用路人抱怨封閉路面影響通行，封閉的車道昨下午已放行，重新鋪設柏油。記者謝進盛／攝影
台南麻豆工業區市地重劃工程，用路人抱怨封閉路面影響通行，封閉的車道昨下午已放行，重新鋪設柏油。記者謝進盛／攝影

台南市麻豆區工業區市地重劃，原預定今年8月完工，不過工程延宕，近來現場封閉麻佳公路部分車道進行管線趕工，上下班尖峰時段成交通瓶頸，用路人叫苦連天，台南市政府地政局說明，該管線工程今下午已完成，即日起恢復正常通行。

緊鄰中山高麻豆交流道旁的麻豆區工業區，長期閒置未開發，2018年1月由內政部核准辦理市地重劃整體開發，約有110公頃，因距離南科約10分鐘車程，定位為南科園區衛星園區，希望帶動產業上下游聚落發展。去年10月完成土地分配公告，原預定今年8月完工，同時採分區驗收方式並行，以利土地所有權人盡早開發使用。

目前該市地重劃工程大都完成，但日來沿著市道176線（麻佳公路）持續施工，有時得封閉部分車道。由於當地車流量龐大，上下班車陣動輒達數百公尺，用路人叫苦連連。

在佳里工業區某廠商上班的陳先生向本報抱怨，以往他從麻豆家中前往上班地點約僅15分鐘，最近都得花一倍時間；尤其大車小車爭道險象環生，就算警方都有派員疏導交通，效果仍有限。

市府地政局表示，麻豆區工業區市地重劃原今年8月完工，因台電、中華電信、天然氣等後續管線施工，因工程進行及安全起見，得封閉麻佳公路部分車道，連日來趕工，工程今傍晚已完成，麻佳公路恢復原有4線道寬度，施工造成交通不便，感謝鄉親們體諒、配合。

台南麻豆工業區市地重劃工程，用路人抱怨封閉路面影響通行，封閉的車道昨下午已放行，重新鋪設柏油。記者謝進盛／攝影
台南麻豆工業區市地重劃工程，用路人抱怨封閉路面影響通行，封閉的車道昨下午已放行，重新鋪設柏油。記者謝進盛／攝影

台南 南科

延伸閱讀

台南喜樹灣裡市地重劃內政部通過 相關工程年底發包

相關新聞

台南麻豆工業區管線施工完工 麻佳公路交通瓶頸有解

台南市麻豆區工業區市地重劃，原預定今年8月完工，不過工程延宕，近來現場封閉麻佳公路部分車道進行管線趕工，上下班尖峰時段成...

雲林40歲女苦惱工作家庭難兼顧 「天助自助」終轉正職

雲林二崙鄉40歲葉姓女子因需照顧年邁公婆，無法長時間外出工作，導致工作不穩定近4年。葉女說，想分擔家計卻又苦尋不到合適職...

彰顯台日友好 台南市日本人協會首辦繪本親子活動

台南市日本人協會為彰顯台日友好，今下午在台南市立圖書館永康總館辦理日文親子繪本工作坊，由日文老師帶領12組親子閱讀繪本《...

嘉市民開心領2千…首日發放率9成3 今錯過要等11月周末

嘉義市昨天與今天分流發放普發2000元消費金，今仍有出現領錢人潮，市民黃先生一次領4人份，手捧4個紅包共8000元，表示...

嘉市東區社宅拍板蓋這 友忠路社宅有望2025年先完工

國家住宅及都市更新中心於嘉義市西區興建「友忠好室」、「博愛安居」2棟社會住宅，其中友忠好室日前完成決標發包，預算7億70...

四湖地方創生從海找新機會 雲縣11月辦風箏衝浪賽熱身

雲林縣國際風箏衝浪學校去年12月揭牌啟用，除是全台唯一獲得國際風箏衝浪組織IKO認證的教育機構，沉寂十多年再次重現天日的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。