台南麻豆工業區管線施工完工 麻佳公路交通瓶頸有解

台南市麻豆區工業區市地重劃，原預定今年8月完工，不過工程延宕，近來現場封閉麻佳公路部分車道進行管線趕工，上下班尖峰時段成交通瓶頸，用路人叫苦連天，台南市政府地政局說明，該管線工程今下午已完成，即日起恢復正常通行。

緊鄰中山高麻豆交流道旁的麻豆區工業區，長期閒置未開發，2018年1月由內政部核准辦理市地重劃整體開發，約有110公頃，因距離南科約10分鐘車程，定位為南科園區衛星園區，希望帶動產業上下游聚落發展。去年10月完成土地分配公告，原預定今年8月完工，同時採分區驗收方式並行，以利土地所有權人盡早開發使用。

目前該市地重劃工程大都完成，但日來沿著市道176線（麻佳公路）持續施工，有時得封閉部分車道。由於當地車流量龐大，上下班車陣動輒達數百公尺，用路人叫苦連連。

在佳里工業區某廠商上班的陳先生向本報抱怨，以往他從麻豆家中前往上班地點約僅15分鐘，最近都得花一倍時間；尤其大車小車爭道險象環生，就算警方都有派員疏導交通，效果仍有限。