農業創新育成中心畢業成果豐 陳駿季：將發揮群體戰力

行政院農業委員會舉辦「農業創新育成中心聯合畢業成果發表暨展售會」，展示今年畢業的育成廠商輔導成果，也邀請歷年輔導的24家廠商回娘家。副主委陳駿季今天表示，未來將以策略聯盟形式發揮群體戰力，提升台灣農民企業在國際市場的競爭力。

陳駿季在會中為17家今年接受農業創新育成中心輔導畢業親的廠商頒發紀念獎盃，並鼓勵農民團體及農民企業善加運用育成中心輔導資源，發揮所長，以提升農企業創新研發動力，展現台灣新農業的價值。

多家企業在會中展示輔導成果，例如禾斗雲科技公司透過農業試驗所育成「智慧農業服務平台」，藉由自行研發國產植保機（用於農林植物保護作業的無人機），納入智慧資料庫精準施肥用藥，應用新型態農事服務，推動農事生產智慧化。

以及蜂神有機養蜂場在林業試驗所協助下，建置「蜜源植物資料庫」，開發獨特又優質的森林蜜及土肉桂、薑黃等複合式蜂蜜產品，實現林下經濟價值。還有唯寵公司在農業科技研究院協助下，補足「導入寵物健診之客製化寵物飼糧創新服務」的關鍵步驟，以客製化、模組化配方系統與寵物生理指數的結合，開創有別於現有寵物食品市場的營運模式，提供全新的消費服務等。

陳駿季說，農業創新育成中心提供廠商全方位多元服務，不僅在農企業拓展事業版圖之過程鼎力相助，在畢業後仍維持良好夥伴關係，提供各式教育訓練資源及相關諮詢服務，持續陪伴農企業成長茁壯。希望藉由這次的畢業成果發表會，分享農業創新育成中心輔導成果，並鼓勵農民、農業團體及農企業勇於突破，主動應用我國優良農業科技及創新能力，共同推動產業轉型升級。