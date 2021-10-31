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「圍繞蔗時光」將登場 邀老照片分享新營糖廠過往

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府都發局「圍繞蔗時光」活動，下周六在新營地景公園登場，市長黃偉哲（右四）今帶領多名議員為活動暖身。圖／台南市政府提供
台南市政府都發局「圍繞蔗時光」活動，下周六在新營地景公園登場，市長黃偉哲（右四）今帶領多名議員為活動暖身。圖／台南市政府提供

把握疫情穩定，台南市政府都發局11月6日至12月11日將在新營鐵道地景公園推出「圍繞蔗時光」地景藝術創作系列活動，更廣邀鄉親將家中與新營糖廠相關老照片提供展出，歡迎民眾來新營體驗糖業文化魅力。

這項活動內容包括老照片與短片拍攝分享、DIY竹編創作、舊衣編織、快閃遊戲、露天電影院等，每周在新營鐵道地景公園內推出不同的主題活動，特別邀請柳營在地竹編藝術家劉哲安返鄉創作，更多活動詳情，可至台南市都發局網站或「圍繞蔗時光」臉書粉絲專頁查詢。

而「圍繞蔗時光」系列活動首波登場的有兩項線上活動，「挖箱寶」和「尋覓鐵馬時光Vlog」，即日起到11月27日止，歡迎民眾找出家中老照片，分享糖廠與新營故事與回憶，還可騎車找尋甜蜜鐵馬道上的關卡，拍小短片並享受尋寶樂趣，完成任務者將獲得特別訂製的紀念品。

市長黃偉哲、市議員蔡育輝、沈家鳳等人今為活動暖身，黃偉哲表示，新營糖廠承載許多世代人們回憶，感謝議會支持及都發局努力活化完成新營鐵道地景公園，未來市府會持續投入更多經費，努力打造新營、後壁、鹽水、柳營、白河、東山等大生活圈。

都發局長莊德樑指出，都發局與台糖公司合作，改造新營糖廠為地景公園，舊糖鐵路線也整理為甜蜜鐵馬道，民眾可騎乘腳踏車悠遊新營、鹽水及後壁，相關工程成果更陸續榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎、建築園冶獎及台灣景觀大獎肯定

台南市政府都發局「圍繞蔗時光」活動，下周六在新營地景公園登場，邀請各地遊客來參與。圖／台南市政府提供
台南市政府都發局「圍繞蔗時光」活動，下周六在新營地景公園登場，邀請各地遊客來參與。圖／台南市政府提供

鐵道 台南

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