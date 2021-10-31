「圍繞蔗時光」將登場 邀老照片分享新營糖廠過往
把握疫情穩定，台南市政府都發局11月6日至12月11日將在新營鐵道地景公園推出「圍繞蔗時光」地景藝術創作系列活動，更廣邀鄉親將家中與新營糖廠相關老照片提供展出，歡迎民眾來新營體驗糖業文化魅力。
這項活動內容包括老照片與短片拍攝分享、DIY竹編創作、舊衣編織、快閃遊戲、露天電影院等，每周在新營鐵道地景公園內推出不同的主題活動，特別邀請柳營在地竹編藝術家劉哲安返鄉創作，更多活動詳情，可至台南市都發局網站或「圍繞蔗時光」臉書粉絲專頁查詢。
而「圍繞蔗時光」系列活動首波登場的有兩項線上活動，「挖箱寶」和「尋覓鐵馬時光Vlog」，即日起到11月27日止，歡迎民眾找出家中老照片，分享糖廠與新營故事與回憶，還可騎車找尋甜蜜鐵馬道上的關卡，拍小短片並享受尋寶樂趣，完成任務者將獲得特別訂製的紀念品。
市長黃偉哲、市議員蔡育輝、沈家鳳等人今為活動暖身，黃偉哲表示，新營糖廠承載許多世代人們回憶，感謝議會支持及都發局努力活化完成新營鐵道地景公園，未來市府會持續投入更多經費，努力打造新營、後壁、鹽水、柳營、白河、東山等大生活圈。
都發局長莊德樑指出，都發局與台糖公司合作，改造新營糖廠為地景公園，舊糖鐵路線也整理為甜蜜鐵馬道，民眾可騎乘腳踏車悠遊新營、鹽水及後壁，相關工程成果更陸續榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎、建築園冶獎及台灣景觀大獎肯定
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言