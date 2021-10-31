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雲林40歲女苦惱工作家庭難兼顧 「天助自助」終轉正職

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林二崙40歲葉姓女子因需照顧年邁公婆，想分擔家計卻又苦尋不著合適職缺，甚至打擊到工作信心，直到做滿安心即時上工職缺滿半年後，緊接又應徵上公部門正職清潔工作，步入穩定就業軌道。記者陳苡葳／翻攝
雲林二崙40歲葉姓女子因需照顧年邁公婆，想分擔家計卻又苦尋不著合適職缺，甚至打擊到工作信心，直到做滿安心即時上工職缺滿半年後，緊接又應徵上公部門正職清潔工作，步入穩定就業軌道。記者陳苡葳／翻攝

雲林二崙鄉40歲葉姓女子因需照顧年邁公婆，無法長時間外出工作，導致工作不穩定近4年。葉女說，想分擔家計卻又苦尋不到合適職缺，甚至打擊工作信心，直到去年透過安心即時上工計畫，應徵上二崙鄉公所清潔工作，才逐漸步入就業軌道；今年初恰好該職缺釋出約用人員職缺，「天助自助」下獲得聘用，至今穩定就業近1年，葉女開心直呼「終於順利從短期工畢業！」

葉女表示，以往的工作地點不是離家太遠，就是無法擁有固定休息時間，使她無法利用空檔返家一趟照看公婆或準備午餐，造成常態性失業，一方面擔心增加家計負擔，一方面也逐漸失去找工作的信心。

「為了家庭，還是不得不振作」，自我轉念的葉女說，內心一番天人交戰後，決定至斗六就業中心二崙就業服務台詢問求職資訊，經與就服員對談、評估後參加安心即時上工計畫，周一到周五到二崙鄉公所做清潔工作4小時，其餘時間便能安心照顧家人。

「好心情都回來了！」葉女說，這份工作上班時間彈性，離家也近，終於解決困擾許久的工作問題，轉眼間做滿半年，原以為得再重新找工作，殊不知公所恰好釋出所內臨時人員職缺，她因這段時間的工作表現優異，順利獲聘。

轉任公所全時工作人員，葉女說，現在每天正常工作8小時，從上午8點至下午5點，午休除可返家顧家庭，下班還能就近到二崙國中接兒子放學，成為正職人員後依勞基法也有特休，更能規畫假期帶公婆就醫回診或外出走走，完全改寫以前生活。

斗六就業服務中心主任廖家偉說，勞工因疫情失業或無收入來源，可透過安心即時上工計畫尋求短期工作機會，另安穩僱用2.0計畫鼓勵雇主在公立就業服務機構釋出職缺，雇用全職勞工工作滿4個月，最高補助雇主3萬元、勞工2萬元，協助勞資雙方暫度疫情帶來的就業衝擊，詳情可洽詢斗六就服中心（05）5325105或0800777888台灣就業通免費專線。

雲林二崙40歲葉姓女子對事事都有著高度執行力，如今順利從短期工畢業，成為公部門全時人員，穩定就業快滿1年。記者陳苡葳／翻攝
雲林二崙40歲葉姓女子對事事都有著高度執行力，如今順利從短期工畢業，成為公部門全時人員，穩定就業快滿1年。記者陳苡葳／翻攝
雲林二崙40歲葉姓女子在鄉公所從事安心即時上工職缺，原以為期滿得再重新找工作，殊不知恰有正職職缺，她也因這段時間工作表現優異，順利獲聘成為全時工作人員。記者陳苡葳／翻攝
雲林二崙40歲葉姓女子在鄉公所從事安心即時上工職缺，原以為期滿得再重新找工作，殊不知恰有正職職缺，她也因這段時間工作表現優異，順利獲聘成為全時工作人員。記者陳苡葳／翻攝

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