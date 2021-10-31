雲林40歲女苦惱工作家庭難兼顧 「天助自助」終轉正職

雲林二崙鄉40歲葉姓女子因需照顧年邁公婆，無法長時間外出工作，導致工作不穩定近4年。葉女說，想分擔家計卻又苦尋不到合適職缺，甚至打擊工作信心，直到去年透過安心即時上工計畫，應徵上二崙鄉公所清潔工作，才逐漸步入就業軌道；今年初恰好該職缺釋出約用人員職缺，「天助自助」下獲得聘用，至今穩定就業近1年，葉女開心直呼「終於順利從短期工畢業！」

葉女表示，以往的工作地點不是離家太遠，就是無法擁有固定休息時間，使她無法利用空檔返家一趟照看公婆或準備午餐，造成常態性失業，一方面擔心增加家計負擔，一方面也逐漸失去找工作的信心。

「為了家庭，還是不得不振作」，自我轉念的葉女說，內心一番天人交戰後，決定至斗六就業中心二崙就業服務台詢問求職資訊，經與就服員對談、評估後參加安心即時上工計畫，周一到周五到二崙鄉公所做清潔工作4小時，其餘時間便能安心照顧家人。

「好心情都回來了！」葉女說，這份工作上班時間彈性，離家也近，終於解決困擾許久的工作問題，轉眼間做滿半年，原以為得再重新找工作，殊不知公所恰好釋出所內臨時人員職缺，她因這段時間的工作表現優異，順利獲聘。

轉任公所全時工作人員，葉女說，現在每天正常工作8小時，從上午8點至下午5點，午休除可返家顧家庭，下班還能就近到二崙國中接兒子放學，成為正職人員後依勞基法也有特休，更能規畫假期帶公婆就醫回診或外出走走，完全改寫以前生活。