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彰顯台日友好 台南市日本人協會首辦繪本親子活動
台南市日本人協會為彰顯台日友好，今下午在台南市立圖書館永康總館辦理日文親子繪本工作坊，由日文老師帶領12組親子閱讀繪本《小金魚逃走了》，並教授簡單日文，台上台下大小朋友熱烈互動，笑聲此起彼落。
台南市日本人協會日前於拜訪台南市長黃偉哲時表示將捐贈50本日文繪本給南市新總圖，8月在立委郭國文服務處執行長黃肇輝見證，交給永康新總圖館長洪玉貞，目前已可供大眾借閱。
為提供市民台日交流機會，台南市日本人協會這次與圖書館舉辦日文親子繪本工作坊，日前開放報名不到5分鐘即額滿。今下午活動前，圖書館秘書吳芸綾代表館方致贈捐書感謝狀。協會也再次感謝南市府對日本人照顧。
下午活動該協會從捐贈50本中，挑選了五味太郎最暢銷的《小金魚逃走了》作為讀本，此書不只在日本受歡迎，在歐、美、亞洲各國亦有出版。繪本最大特色在於訓練兒童感知能力，且內容簡明易瞭，適合親子一同學習簡單日文，台南人日本協會理事長野崎孝男、常務理事關口要、黃肇輝等人也出席。
野崎孝男等人表示，疫情讓大家生活發生巨變，雖然國境仍有所管制，讓實體跨國交流仍有難度，但協會並不因此停止腳步，透過這次活動更能看出跨國情誼的堅定。希望透過工作坊，再次表示在台日人對台灣感謝，也期盼未來能有更多台南與日本各城市交流活動。
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