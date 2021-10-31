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嘉市東區社宅拍板蓋這 友忠路社宅有望2025年先完工

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市東區社宅的基地，確定於吳鳳南路及芳安路口。記者林伯驊／攝影
嘉義市東區社宅的基地，確定於吳鳳南路及芳安路口。記者林伯驊／攝影

國家住宅及都市更新中心於嘉義市西區興建「友忠好室」、「博愛安居」2棟社會住宅，其中友忠好室日前完成決標發包，預算7億700萬元，預估2025年完工，博愛安居則因投標廠商未通過審查，近日重新上網公告，另，東區社宅也確定位置，將於吳鳳南路及芳安路口，全市社宅將可達500戶。

立委王美惠指出，多次於立法院質詢督促、持續與內政部和住都中心協調，前天拍板東區的社宅預定地，於吳鳳南路、芳安路口，基地面積有770坪，將興建157戶。

工務處表示，友忠好室、博愛安居本月初開標進行評選，友忠好室決標後，由中央發包，廠商將統包設計到施工，設計案並要先經住都中心審查，估計最快明年下半年能動工；博愛安居的部分，因第2階段被委員評為不合格標，必須要重新招標；友忠好室有望成全市第1座完工社宅。

工務處也指出，市長黃敏惠與立委王美惠今年4月拜會內政部次長花敬群，將原定套房、2房、3房的房型數量，從6比3比1，爭取調整成4比4比2，以配合地方需求；目前友忠好室將建140戶、博愛安居204戶，東區的預計156戶，租金部分會參考目前租金行情而定。

社宅 東區 內政部

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