四湖地方創生從海找新機會 雲縣11月辦風箏衝浪賽熱身

雲林縣國際風箏衝浪學校去年12月揭牌啟用，除是全台唯一獲得國際風箏衝浪組織IKO認證的教育機構，沉寂十多年再次重現天日的三條崙海岸，也成功吸引許多玩家好手到此乘風破浪；然而縣府計畫處原定今年策辦國際巡迴賽，受疫情影響暫時無法達成。

處長李明岳今天表示，目前疫情趨緩，11月將率先舉辦國內邀請賽熱身，前天各項目開放報名，報名情況熱烈，尤其專業組80個名額秒殺，仍歡迎一般民眾參加體驗，或可到場觀賽，認識風箏衝浪水上運動。

計畫處表示，風箏衝浪將是下一屆巴黎奧運的正式競賽項目之一，因此雲林縣策畫的風箏衝浪賽事也受各界期待和關注，原先可望成為國際賽台灣站，預期有各國專業選手到此競技，但國際疫情未完全穩定，今年調整以國內賽為主。

李明岳說，風箏衝浪是適合各年齡、各族群從事的水上運動，透過專業教練指導，小至8歲、長至80歲皆能上手，是一項可輕鬆玩，也可挑戰自我的極限運動，11月6、7日率先登場的是3場次風箏衝浪體驗，11月20、21日分別舉行跳高、繞標競速等2項風箏衝浪競賽。

「雲林竟然有水上運動」黃姓民眾驚訝表示，三條崙海岸是小時候的親水天堂，至今已超過10年未踏進去過，沒想到能以水上運動再見到其風華，心裡很興奮，已經準備好帶孩子一起參加風箏衝浪體驗。

雲林沿海鄉鎮位處「風頭水尾」，風大但很穩定，尤其四湖及台西2鄉鎮是最穩定風場，縣府認為，海域活動非只有北海岸、花東可去，雲林縣也很有潛力，因此化危機為轉機，將水上運動結合地方創生，打造與他人不同的特色。

三條崙海岸環境總計投入逾1億元整建，縣府每年編列300至400萬元經費策畫相關賽事及教育推廣活動，李明岳說，目前風箏衝浪學校由總教練吳俊賢領導3、4位國際教練專責授課，並不定時推辦體驗活動。