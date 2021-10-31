台南做工行善團助弱勢 跨區到嘉義東石修繕

台南市「做工行善團」攜手嘉義縣政府，今天「跨區」來到嘉義縣東石鄉為高一張姓少年居處修繕，將客廳、臥室天花板輕鋼架、隔間牆壁美化板施工，及進行室內電路管線汰換、安裝照明、衛浴設備更新，為張姓少年打造宜居住家環境，能安心求學。

張姓少年父親去年因肝硬化過世，目前獨居在祖父留下房屋。而張就讀國中時住校，高中後搬回家居住，老宅屋頂老舊破損、漏水嚴重，屋內更缺乏堪用家具，居住品質甚差，每月靠兒少補助2千多元生活，開銷不足部分由伯父支援。

台南市政府勞工局說，本次案例以共同合作方式進階傳承。經5月會勘後原本將啟動修繕，因疫情三級警戒，修繕作業被迫暫停。近日疫情趨緩，嘉義縣政府首先完成張姓少年老家鐵皮屋翻修，日前南市鋁製品工會志工已將破損的鋁門窗更新，目前行善團著手將客廳、臥室天花板輕鋼架、隔間牆壁美化板施工，及進行室內電路管線汰換、安裝照明、衛浴設備更新，