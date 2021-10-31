台南登記青農逾1700人 推優質農產不忘公益

台南市登記的青年農民超過1700人，已有超過25個青農聯誼會分會，青農團體昨天與今天在台南市農會假日農市舉辦年度公益展售活動，推廣優質農產，並捐出10%收益給慈善單位。

台南市長黃偉哲今天上午前往位於東區的台南市農會假日農市為活動宣傳，並參與製作鳳梨苦瓜盅等推廣食農教育料理。

黃偉哲表示，假日農市已成為重要的農特產集散地，市府與市農會、青農團體攜手行銷優質農產，並讓市民體驗食農教育，目前台南市登記在案的青農已突破1700人，市民大力支持這些返鄉青年的同時，也代表是在投資自己和家人的健康，市府會在預算及政策等面向持續支持。

台南市農業局長李建裕表示，台南市政府推動新農人政策成果顯著，目前已有25個青農聯誼會分會，且每年都會舉辦公益活動，這次在市農會假日農市辦理農特產公益展售活動，除了消費滿新台幣200元就送折價券，還可參加台南購物節抽獎，青農團體並捐出10%收益給慈善單位。