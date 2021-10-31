打卡新熱區 千年長毛象現身山上花園水道博物館

「有長毛象！？」台南山上花園水道博物館，最近出現一座大象仿標本展示品，吸引大小遊客爭相目睹、打卡，預計將展至明年元旦左右。館方指出，這是與樹谷生活科學館合作推出俗稱長毛象的「猛瑪象」骨骼化石複製品巡迴展，將千年以前古生物帶進國定古蹟。

台南市政府文化局指出，台南市除因開發最早而擁有豐富人文歷史底蘊外，日據時期在菜寮溪流域更因多次採集到史前新生代古生物的化石，成為研究台灣史前世界的大門，水道博物館也屬於菜寮溪流域範圍，這次猛瑪象巡迴展，也蘊含著這樣背景意義，將久遠時空在此交會，讓民眾感受到時間流逝真實與進程。

文化局說，山上花園水道博物館前身為台南山上淨水場，啟用於1922年，明年將落成100年，因有廣大綠地而成為民眾踏青、野餐的熱門地點，也被視為最好親近的國定古蹟。自開園以來人潮不斷。這次設置的長毛象巡迴展，展期將由10月27日至明年1月3日，勢必再度成為水道博物館的新卡打熱點。