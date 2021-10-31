聽新聞
test
0:00 / 0:00
工程師美髮師夫妻自創品牌 養雞場轉型食品加工廠
台南市官田區旭陽農場原為一處廢棄養雞場，從事電腦科技業與美髮的陳銘輝、石惠萍夫婦從家中接手轉型為食品加工廠，除專營各式果乾代工，在農糧署南區分署輔導，去年以「優果香」自有品牌闖蕩市場，靠著口碑逐漸打響知名度，意外闖出一片天。
官田區社子里旭陽農場，面積約1公頃，由原為農場場長陳銘輝的父親經營養雞多年，因陳父年事已高加上地方發緊鄰住宅區，養雞場後來閒置。
約5年前陳銘輝與妻子石惠萍轉型為食品加工廠，從幫農民代烘芒果乾，起初由擔任美髮師的石惠萍接手，因陸續開發出紅龍果、洛神花、芒果、鳳梨、香蕉、檸檬等果乾以及柚子肉果醬。
為應付業務，陳銘輝去年也辭去南市某電腦科技公司工作專注經營，在農糧署南區分署輔導，取得工廠登記和通過ISO22000及HACCP國際食品安全驗證，以「優果香」自有品牌闖蕩市場，目前在「農村好物市集」、「誠品線上」等線上通路都可買到「優果香」系列果乾，靠著好口碑，累積一批死忠消費者。
「沒退路，就是『憨憨做』。」陳銘輝、石惠萍指出，從養雞場被迫轉型為食品加工廠一路匆忙，也幸運獲消費者青睞，農糧署南區分署輔導下，建立自有品牌，一步一腳印逐漸站穩腳步。除收入比上班時高，自己打拚的事業，更有成就感。農場結合果農，採用新鮮優質鮮果，產製過程完全不添加人工添加物，細心呵護每一顆水果，就是要保留鮮果原味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言