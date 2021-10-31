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工程師美髮師夫妻自創品牌 養雞場轉型食品加工廠

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農糧署南區分署輔導旭陽農場開發出多元紅龍果加工產品，打出「優果香」自有品牌。圖／農糧署南區分署提供
農糧署南區分署輔導旭陽農場開發出多元紅龍果加工產品，打出「優果香」自有品牌。圖／農糧署南區分署提供

台南市官田區旭陽農場原為一處廢棄養雞場，從事電腦科技業與美髮的陳銘輝、石惠萍夫婦從家中接手轉型為食品加工廠，除專營各式果乾代工，在農糧署南區分署輔導，去年以「優果香」自有品牌闖蕩市場，靠著口碑逐漸打響知名度，意外闖出一片天。

官田區社子里旭陽農場，面積約1公頃，由原為農場場長陳銘輝的父親經營養雞多年，因陳父年事已高加上地方發緊鄰住宅區，養雞場後來閒置。

約5年前陳銘輝與妻子石惠萍轉型為食品加工廠，從幫農民代烘芒果乾，起初由擔任美髮師的石惠萍接手，因陸續開發出紅龍果、洛神花、芒果、鳳梨、香蕉、檸檬等果乾以及柚子肉果醬。

為應付業務，陳銘輝去年也辭去南市某電腦科技公司工作專注經營，在農糧署南區分署輔導，取得工廠登記和通過ISO22000及HACCP國際食品安全驗證，以「優果香」自有品牌闖蕩市場，目前在「農村好物市集」、「誠品線上」等線上通路都可買到「優果香」系列果乾，靠著好口碑，累積一批死忠消費者。

「沒退路，就是『憨憨做』。」陳銘輝、石惠萍指出，從養雞場被迫轉型為食品加工廠一路匆忙，也幸運獲消費者青睞，農糧署南區分署輔導下，建立自有品牌，一步一腳印逐漸站穩腳步。除收入比上班時高，自己打拚的事業，更有成就感。農場結合果農，採用新鮮優質鮮果，產製過程完全不添加人工添加物，細心呵護每一顆水果，就是要保留鮮果原味。

業者加工情形。圖／旭陽農場提供
業者加工情形。圖／旭陽農場提供
旭陽農場老闆陳銘輝（左二）、妻子石惠萍（左一）攜手從畜牧場轉型為食品加工廠，農糧署南區分署分署長羅正宗（中）前往關心。圖／農糧署南區分署提供
旭陽農場老闆陳銘輝（左二）、妻子石惠萍（左一）攜手從畜牧場轉型為食品加工廠，農糧署南區分署分署長羅正宗（中）前往關心。圖／農糧署南區分署提供
誘人的芒果乾。圖／旭陽農場提供
誘人的芒果乾。圖／旭陽農場提供
削平的紅龍果準備加工烘成果乾。圖／旭陽農場提供
削平的紅龍果準備加工烘成果乾。圖／旭陽農場提供

品牌 農糧署 芒果

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