工程師美髮師夫妻自創品牌 養雞場轉型食品加工廠

台南市官田區旭陽農場原為一處廢棄養雞場，從事電腦科技業與美髮的陳銘輝、石惠萍夫婦從家中接手轉型為食品加工廠，除專營各式果乾代工，在農糧署南區分署輔導，去年以「優果香」自有品牌闖蕩市場，靠著口碑逐漸打響知名度，意外闖出一片天。

官田區社子里旭陽農場，面積約1公頃，由原為農場場長陳銘輝的父親經營養雞多年，因陳父年事已高加上地方發緊鄰住宅區，養雞場後來閒置。

約5年前陳銘輝與妻子石惠萍轉型為食品加工廠，從幫農民代烘芒果乾，起初由擔任美髮師的石惠萍接手，因陸續開發出紅龍果、洛神花、芒果、鳳梨、香蕉、檸檬等果乾以及柚子肉果醬。

為應付業務，陳銘輝去年也辭去南市某電腦科技公司工作專注經營，在農糧署南區分署輔導，取得工廠登記和通過ISO22000及HACCP國際食品安全驗證，以「優果香」自有品牌闖蕩市場，目前在「農村好物市集」、「誠品線上」等線上通路都可買到「優果香」系列果乾，靠著好口碑，累積一批死忠消費者。