大賽評審不公？《紅衣大女孩》銀牌被取消原因曝光

雲林縣政府委辦的「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」，其中社會組銀牌作品《紅衣大女孩》的拍攝地點和美感惹議，遭網友撻伐評審不公；同時參賽的其他空拍作品也被質疑合法性，「紅衣」作品昨天除遭撤除得獎，縣府也將對所有參賽作品逐一釐清是否違反民航局規定。

雲林縣府委託民間舉辦的「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」分社會組與學生組，獲獎作品可獲獎金。本月27日公布成績，社會組銀牌作品《紅衣大女孩》被指紅衣女孩站在稻海中，無從辨識是雲林，網友說，亞洲到處有稻景且拍攝品味美感不足，有人直言「後台很硬」、「這種水準真是服了」、「為何不敢公布評審與作者名單」。

不僅得獎作品惹議，其他參賽的空拍作品有違反法規之虞，攝影界網友說，民航法對空拍夜景或高速公路與生態保育區有一定規模和限制，高度不得超過120米。

委辦單位昨向縣府說明，《紅衣大女孩》是小編抓錯圖檔所致，決定撤銷該作品得獎再依分數遞補，後續所衍生的問題，全由委辦單位負責。

縣府表示，這項比賽從投稿審核到評審，縣府並無介入；對於評審及檢視作品是否違反空拍規範等作業不夠嚴謹，造成外界質疑，縣府也同感歉意。縣府計畫處長李明岳說，紅衣作品拍攝地點經查位於斗南鎮無誤，但造成外界質疑，應以高標準態度來看待此事，至於是否違反空拍規範，將會依民航局規範逐一釐清，若有違者將撤消資格。

雲林攝影學會昨天發出聲明，強調該活動是雲林縣政府委外廠商承辦，雲林攝影學會完全沒有參與，也沒有參加評審工作。