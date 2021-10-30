台南美食、海岸景點恢復如常 店家：1級和2級沒差別

中央疫情指揮中心指揮官陳時中雖已表示11月2日疫情警戒不會降為1級，但隨著疫情明顯趨緩，台南濱海地區及市區商圈恢復人潮，已如疫情前，只不過多了戴口罩。今天中西區國華、友愛美食商圈都湧入人潮，飲食店家說，對他們而言，目前狀況2級和1級警戒都一樣，只要生意好就可以。

上周以來北部天氣不穩定，時常下雨，但南部天氣除了空氣品質維持普通以上，而且是風和日麗，也吸引北部民眾到台南來旅遊。台南市今天秋高氣爽，濱海地區海天一色美極了，漁光島、觀夕平台、船屋等海岸景點都吸引人潮，尤其是漁光島有許多在此玩風浪板、帆船及衝浪的民眾，也有戲水的親子，呈現溫馨、迷人景致。

安平老街以及市區的國華街、友愛街、海安街美食商圈，上午11時多就開始湧入人潮，特別是知名的美食店也都出現排隊人潮，特別是國華街的邱家小卷米粉，排隊人潮彎來彎去，從市場內排到市場外，生意好的不得了。商家說，雖然遊客都遵守防疫規定戴口罩，但人潮已幾乎恢復到疫情前，現在吃東西不用隔板，生意更好了。