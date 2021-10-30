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影／她領嘉市2000元消費金 要替罹癌丈夫買營養品

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
王小姐說，現金比較好用，可以幫罹癌丈夫買營養品。記者卜敏正／攝影
王小姐說，現金比較好用，可以幫罹癌丈夫買營養品。記者卜敏正／攝影

嘉義市府今明二日發放市民每人2000元消費金，各發放所排滿等待領取消費金市民，在嘉北國小發放所，替自己和家人領4分共8000元的王小姐，感謝市府消費金政策，直言現金比較實在，「這筆錢可幫罹癌丈夫買營養品！」。

王小姐說，因為丈夫罹癌、小孩子還在讀書，家人生活目前只能靠她工作，這次領到了嘉義市消費金，小孩子和丈夫的花費可以先靠這一筆錢來應急幫忙。

她說，嘉義市的這個福利真的不錯，雖然政府之前也有其他疫情補助，剛很快就用完了，領到現金好運用，使用上也比較實際。

嘉義市民政處提醒，市民今明2天可依照通知單發放所地點，攜帶身分證正本、印章，到指定地點領取，另本周未領取，可於11月份的每周五及周六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處領取消費金，若是都沒有辦法現場親領，也可以利用轉帳匯款。

嘉義 罹癌

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