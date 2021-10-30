紀西花獲全國績優環境教育志工 最大收穫是自己

台南市環保局志工紀西花積極充實環保知識，深入社區、鄰里協助環保局推廣環境教育，榮獲環保署績優環境教育志工，今天接受環保署長張子敬頒獎表揚。

「擔任志工為我的人生提了供歷練與成長的機會」，紀西花感謝環保局的培訓及札實的輔導，除環保專業知識增進，也開拓視野，了解綠生活友善環境的真諦。她分享「加入環境教育志工後深刻感受到地球永續的重要以及付諸行動的必要，自己的生活態度也一點一滴地改變，讓自己變得更好，也為地球盡一分心力。」

紀西花10年前加入環保局環境教育志工行列，她表示，當時剛離開職場，偶然機會下得知環保局徵求環境教育志工，在先生鼓勵下就此開啟了環境教育志工之路。對於10年來的付出，她認為收穫最多是自己，因為要進入社區、國中小宣導環境教育，必須先充實自己，舉凡登革熱、節水減廢、綠色採購、環保集點推廣等知識、訊息無一不包含，個人的環保功力無形中大增。

環保局長謝世傑表示，紀西花為補足在環境教育專業知識上的不足，特別取得環境教育人員認證，發揮所學，擔任綠色生活種子教師到幼兒園、國小向學童宣導「綠色生活與綠色消費」外，環保局到社區、鄰里辦活動宣導環境教育時，她都樂於協助。她也是環保局環保志義工培訓課程的講師、南市環保教育園區導覽解說員等，是志願服務的最佳典範。

台南市共有32名環境教育志工，主要是協助推動環境教育宣導、向下扎根，謝世傑期盼更多民眾加入環境教育志工行列，共創永續城市與低碳家園。