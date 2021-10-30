搶五倍券在地消費 嘉義縣振興市集睽違半年熱鬧開市
嘉義縣規模最大的「嘉有好市集」，因防疫三級停辦，睽違半年，因應五倍券發放，以全新面貌「振興市集」上午在縣府前廣場重新熱鬧開市，集結環保局再生家具展售、資源回收兌換、農業處的在地小農及文觀局的文創商品、伴手禮超過120個攤位，吸引一波波人潮採買，吃喝玩樂，熱鬧滾滾。
縣長翁章梁、立委陳明文等來賓到場宣傳五倍券，期許市集發揮最高效益，大家一起努力振興地方經濟，有人潮就有錢潮，縣府推出多項加碼方案，放大振興券效益。
重新開張振興市集有來就送的限量來客禮，使用紙本振興券500元，可購得價值超過1000元限量夢幻超值組合，在攤位使用紙本振興券消費還可以獲得刮刮卡、摸彩券序號、抽獎券等，一次買齊嘉義縣在地好物，還有機會把大獎帶回家。
現場不僅有振興券優惠活動，主辦單位準備烤大豬免費品嚐，親子攀樹體驗、柿子果醬、小花蔓澤蘭噴霧DIY、泡泡及雜耍互動遊戲、捐贈發票兌換市集現金券等，吸引民眾大排長龍。
購物前領集點卡，消費滿百獲1點，集滿5點兌換市集現金券，再加碼贈送「好康等你來+1」摸彩活動兌換碼1張，有機會入住價值500萬的輕豪宅，翁章梁現場抽中頭獎1名，獎品DYSON空氣清淨氣流倍增器1台，除今天振興市集，11月、12月在布袋海風長堤及民雄日式招待所還有振興市集，歡迎民眾來「振興市集，就是要你來+1」。
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