料理達人阿芳、翁章梁賣虱目魚 宣傳嘉縣虱目魚嘉年華

秋天是品嘗虱目魚最美味時節，嘉義縣政府上午舉辦2021虱目魚嘉年華線上購物活動宣傳，縣長翁章梁與料理達人蔡季芳（阿芳老師）線上直播拍賣，開箱四組限量超值特惠組，民眾訂購踴躍，從訂購者中抽出20名送購物金500元，兩人再加碼各抽1名幸運兒，為活動帶到最高潮。

翁章梁、立委陳明文、漁業署代表、縣農會總幹事黃貞瑜、議員林秀琴、姜梅紅及養殖團體代表等共同按電火球揭開序幕，活動即日起到11月30日止，提供當季優質虱目魚產品，還有好康優惠活動，邀請全國民眾線上輕鬆選購，品嘗嘉義虱目魚好滋味。

虱目魚嘉年華是嘉年度盛事，今年因疫情取消千人宴，改線上購物節辦理，嚴選榮獲「十大神農」、「白金虱王」、產銷履歷達人等殊榮，以及通過CAS、產銷履歷驗證及生產追溯等11家優質業者，提供優質虱目魚產品，包括魚肚、里肌肉、魚背鰭、魚丸、魚卷、魚麵、魚鬆等，產品琳瑯滿目，安心有保證。

活動提供好康優惠，除30組以上超值優惠組合，還有全館免運費、不定時驚奇好康、贈送限量首購購物金、限量滿額購物金、站內滿額抽氣炸烤箱，另外還可以登錄嘉義縣「好康+1等你來+1」抽獎活動，獎項有輕豪宅、敞篷遊艇、iphone及Gogoro機車等大獎。