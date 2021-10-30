台南學甲社區小旗艦成果展 薪傳獎國寶大師藝陣再現

台南市學甲區公所今年攜手大灣、新榮及西明社區成立社區小旗艦，今天在學甲區綜合體育館舉辦聯合成果展」，其中大灣社區是今年的領航社區，帶來鬥牛陣、跳鼓陣等傳統陣頭的表演，邀請薪傳獎國寶大師陳學禮親傳大弟子鄭麗嬌老師指導，讓台灣的民俗藝陣再傳承，也讓大家一飽眼福。

學甲區長張明寶表示，去年小旗艦活動受到熱烈回響，社區民眾欲罷不能，期盼今年能再接再厲辦理，為不減社區民眾的熱情，公所今年再次攜手大灣社區、新榮社區及西明社區參與福利服務旗艦攜手方案，邀請社區民眾共襄盛舉。

在「民俗技藝的演練與傳承」，除大灣社區的鬥牛陣、跳鼓陣外，新榮社區由志工王紋紋策劃執行及編劇演出「新榮歌劇院」，邀請高春櫻及張美香老師，中西合併演出不一樣的歌劇；西明社區理事長王美雲帶領的「運動習舞勝之不武」，由街舞比賽常勝軍王畯銨老師帶領的一群小朋友精彩的街舞表演。

今天的社區小旗艦聯合成果展活動，還有西明社區「參與福利服務-幸福ㄟ滋味」成果發表10道虱目魚料理、平西社區「參與福利服務-風生水起Ⅱ牛轉人生」在地農產食品展等，場面相當熱絡。