創造400萬營業額！台南視障按摩集點活動今直播抽大獎

台南視障按摩集點活動得獎名單出爐啦！台南市政府勞工局今天在國道東山服務區視障按摩據點舉辦視障按摩集點活動抽獎直播活動，得獎名單公布在勞工局「台南呷頭路」臉書粉絲專業。

這次共抽出1000元全聯禮券80名、1500全聯禮券30名、Switch Lite 1台、電視2台，以及iPhone 1支，中獎的幸運兒請在11月15日前私訊勞工局委託的桔子公關顧問有限公司「LINE ID」：0905559205索取簽領單把各項大獎抱回家。寄送獎品郵資由得獎人自行負擔。

勞工局王鑫基局長表示，今年5月因疫情加劇致全國進入三級警戒，按摩業首當其衝被勒令停業，停業期長達兩個半月，終於在7月27日防疫指揮中心發布1警戒降級同意按摩業遵照防疫指引即可恢復營業，勞工局第一時間即輔導視障按摩院業者復業時遵循防疫規定，同時協助行動不便視障按摩師施打新冠疫苗，協助按摩師順利復業並安全營運。

為了讓按摩院營業狀況快速進入軌道並提升顧客消費意願、增加按摩師收入，勞工局特辦理「Eye的摩法師 按摩集好禮」活動，只要到按摩院消費滿400元就能集一點，集滿十點就可以參加抽獎，第一波抽獎於9月23日，抽出3只第五代小米手環及1台松木氣炸鍋，皆已送出。本次得獎幸運兒也請把握時間於11月15日前完成領獎。

台南市93處視障按摩據點在消費集點抽獎活動中共創營業額逾400萬元。所有執業按摩師都是經過長達一年1600小時的專業訓練。另外，勞工局還辦理視障按摩院設施設備補助更新，提供設備更新補助，如裝潢、按摩床、按摩椅、冷氣、招牌等，還有耗材補助像是酒精、口罩、床巾捲等，讓顧客能在最舒適的環境享受最精湛的按摩技術，讓身心達到最有效果的放鬆。台南市按摩據點https://data.tainan.gov.tw/dataset/massagestop