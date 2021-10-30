雲林空拍大賽評審水準惹議 違空拍法？再受質疑
雲林縣政府補助民間團體主辦「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」成績揭曉，除銀牌作品《紅衣大女孩》被質疑評審不公，引發網友撻伐，更有人質疑有部分作品可能違反空拍法規，包括禁止夜拍、高度以及距離國快速道路上空的限制，縣府強調，這部分目前還在釐清中，但若有違規拍攝除取消資格並將依法處理。
由於這場攝影賽在雲林舉行，許多外界攝影界誤以為是雲林攝影學會協辦，該學會理事長吳鴻森除在網路發出聲明，今天再次鄭重澄清，強調該比賽與雲林攝影學會無關，該學會從到到尾也都未參與。
至於有網友質疑空拍違法，吳鴻森則指出，空拍規定嚴格，包括限高120公尺及生態鳥類保育區或高速公路及規定的區域也都須申請獲准後方得升空拍攝，尤其夜間也有相關限制，網友從主辦比賽的粉專發布的部分作品，確實會引起爭議。
雲林縣府計畫處長李明岳表示，針對空拍作品的合法性，縣府已著手對所有作品逐一離清，因空拍法最近修訂，適用的緩衝期在今年9月30日前，也就是如果這些作品是在9月30日前所拍就沒問題，但若在緩衝期限後拍攝，若未上網向民航局申請獲得核可的作品，則視同違法或違規，除將取消參賽資格，並將依法處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言