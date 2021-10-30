雲林空拍大賽評審水準惹議 違空拍法？再受質疑

雲林縣政府補助民間團體主辦「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」成績揭曉，除銀牌作品《紅衣大女孩》被質疑評審不公，引發網友撻伐，更有人質疑有部分作品可能違反空拍法規，包括禁止夜拍、高度以及距離國快速道路上空的限制，縣府強調，這部分目前還在釐清中，但若有違規拍攝除取消資格並將依法處理。

由於這場攝影賽在雲林舉行，許多外界攝影界誤以為是雲林攝影學會協辦，該學會理事長吳鴻森除在網路發出聲明，今天再次鄭重澄清，強調該比賽與雲林攝影學會無關，該學會從到到尾也都未參與。

至於有網友質疑空拍違法，吳鴻森則指出，空拍規定嚴格，包括限高120公尺及生態鳥類保育區或高速公路及規定的區域也都須申請獲准後方得升空拍攝，尤其夜間也有相關限制，網友從主辦比賽的粉專發布的部分作品，確實會引起爭議。