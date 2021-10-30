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台南自行車道里程達683公里 黃偉哲：持續建置

中央社 / 台南30日電

交通部觀光局訂定今年為2021自行車旅遊年，台南市長黃偉哲今天表示，目前台南市已建置48條自行車道，總里程683公里，未來持續在風景區等設置自行車道，提升自行車人口。

黃偉哲今天出席安平遊憩碼頭「單車輕旅‧府城慢遊」活動，一起和民眾做健身操熱身，並鳴笛帶領200名民眾騎乘自行車遊安平，行經海洋休閒線自行車道、鹽水溪堤岸、水景公園及安平小砲台等景點。

黃偉哲表示，自行車是深入台南大街小巷最好的選擇，目前台南已建置48條自行車道，總里程683公里，市府未來將持續在風景區等適當地點設置自行車道，提升自行車人口，不僅讓人慢遊台南好山好水，還可兼顧身體健康及品嘗美食。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，台南是座非常適合騎自行車的城市，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，市府鼓勵大家走出戶外，慢遊台南，多利用自行車遊台南，悠閒賞玩台南豐富的自然風光及文史風華。

自行車 台南 車道 黃偉哲

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