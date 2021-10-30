偏鄉鹿草單親爸照顧車禍重殘女 企業家贈電動醫療床

嘉義縣鹿草鄉鹿草國中三年級女生張宥怡，三年前讀重寮國小獲選模範生，表揚前騎單車遭轎車追撞重傷，生命垂危，經多次手術保住生命，卻重殘失能，無法言語，單親爸專職照顧，上午縣府教育處代理處長李美華與鹿草傑出企業家、榕懋實業董事長黃啟宗等人，前往重寮村張家探視慰問，致贈慰問金及最新款電動醫療床。

宥怡父親張庭霖推著坐在輪椅上的宥怡，宥怡看到大家，露出燦爛笑容，揮手打招呼，雖無法說話，開心感謝之情全寫在臉上，張庭霖邊說話，邊用手為女兒做復健，他說，「苦不能苦孩子，女兒頭部動6次手術，住護理之家，目前接回來住家鄉護理之家，謝謝大家關心幫忙。」

黃啟宗說，榕懋生產新式電動醫療床，符合人體工學，舒適好用；鹿草國中校長歐香吟及教師、重寮國小校長林杏芳、議員詹琬蓁、長期捐資興學的嘉威聯合會計師事務所所長張威珍、鹿草國中校友會理事長王水生等，大家為宥怡加油，帶來師生及校友慰問加油卡片，場面感人溫馨。

鹿草國小安排特教老師到宥怡家，指導課業，當水電工的張庭霖與妻子離異，生育一對子女，兒子讀高中，不符低收入戶資格，每月靠宥怡殘障生活津貼生活，日子過得很辛苦，但父女相依為命，樂觀正向，張庭霖說，「相信女兒會康復。」