雲林空拍賽《紅衣大女孩》被諷 銀牌被取消原因是這樣
雲林縣政府補助民間團體主辦「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」成績揭曉，社會組銀牌作品《紅衣大女孩》，不論拍攝水準或拍攝地點引起爭議，大批網友撻伐要求公布評審人員和標準，主辦單位昨晚撤除該項得獎主並將依序遞補，縣府今天也說明出差錯的原因並要求主辦單位妥善處理。
一項由雲林縣府補助民間舉辦的「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」分為「社會組」與「學生組」，本月27日公布比賽成績，獲獎作品可獲獎金並在雲林縣斗南青銀共生基地展出。
得獎作品中社會組得獎作品《紅衣大女孩》在網路公布後引發爭議，有人質疑拍攝地點一片稻海，無法分辨是否雲林，網友說，別說台灣，東南亞到處有此場景。有人質疑拍攝水準和品味，有網友更直言「後台很硬」、「這種水準真是服了」、「為何不敢公布評審與作者是誰？」網友要求公布評審名單聲浪高。
得獎作品爆出爭議後，雲林攝影學會也馬上在臉書留言澄清，「這個活動是雲林縣政府委外廠商承辦的，在地的攝影學會完全沒有參與，評審工作本會也沒有派員參加，特此聲明」。
主辦單位前晚也在臉書貼文說明，指該作品是小編抓錯圖檔所致。並於昨天主動向縣府說明原由後，深夜再次公布事件處理情況，決定撤銷《紅衣大女孩》作品的得獎，後續獎項將依分數遞補，所衍生的損失和問題，概由主辦單位承擔，與縣府無涉。
雲林縣府計畫處長李明岳今天進一步說明指出，經調查紅衣作品拍攝地點位於雲林斗南鎮無誤，至於作品的藝術評審也由主辦單位負責。該作品雖有裁切，但符合比賽規定沒有爭議，該事件的錯失在於主辦單位的小編，在處理紅衣作品的過程，抓錯圖檔，作者上傳作品原件時，有明確標示作品的檔案號碼，但小編整理圖檔時，在四張類似的照片中抓錯圖檔。
李明岳認為應要以高標準的嚴謹態度來看待此事，引發爭議絕非縣府補助辦理這項活動的初衷，為讓外界信服，請主辦單位審慎處理，至於如何與紅衣作者處理相關後續問題，也由主辦單位負責，與縣府無關。
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