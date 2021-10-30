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台南增忠孝運動公園停車場 永康這些路邊停車要收費了

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府11月1日起啟用永康區忠孝運動公園停車場，並針對復華里、二王里、三合里、復國里、中興里周邊的路邊停車格進行收費。圖／台南市交通局提供
台南市政府11月1日起啟用永康區忠孝運動公園停車場，並針對復華里、二王里、三合里、復國里、中興里周邊的路邊停車格進行收費。圖／台南市交通局提供

台南市永康區為全市人口數最多的行政區，停車需求也日益增加，台南市交通局在忠孝運動公園對面設置188席的收費停車場，並從11月1日起針對復華里、二王里、三合里、復國里、中興里周邊的路邊停車格進行收費，共有汽車格位359席，避免車格遭長期占用，盼提升停車周轉率。

永康復華里、復國里一帶因住戶多，又有市場、夜市且商家多，周邊車位難尋，市府繼3月啟用復華一街、復興路2處停車場之後，針對附近路段的路邊停車格將進行收費，包括復華七街、復國二路、復國二路269巷、復國二路303巷、國華街、國華街102巷、國華街132巷、復華七街117巷、復華八街、忠孝路380巷13弄、忠孝路（中興街至忠孝路352巷），有汽車359席。

另外，交通局也新設忠孝運動公園停車場，汽車格位有188席，包含身障2席、婦幼2席、綠能2席，採收費機制，希望落實使用者付費原則。

交通局指出，收費時段為周一到周日上午8時至下午10時，採計次收費，每次30元，以6小時計算1次，如果民眾在停車駛離前未見繳費單，可用「台南好停」APP查詢繳費，呼籲車輛不要久占停放，無牌車輛、廢棄車輛也別占用停車格，若有久占、無牌、廢棄等車輛停放，將依程序通報及拖吊處理。

台南 停車場 夜市

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