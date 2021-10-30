疫情下菜市場出入口管制也有事 對薄公堂來解決！

台南巿中西區東菜市公有零售市場為了防疫，在3個出入口設置管制站，進行實名制與消毒，但洪姓男子投訴指稱，其中西側的管制站就在會長吳明宗的攤位旁，反觀他與部分商家要花錢自設管制站，質疑涉及圖利，並指洪為了報復還停收他們垃圾。

吳明宗喊冤，指洪的店面非屬東菜市範圍，因此沒設管制站，他的攤位離西側管制站有段距離，而且是自治會開會決定地點，何來圖利？

經發局表示，東菜市公有市場配合市府防疫政策，5月28日起實施實聯制，並由自治會討論決定開放2個主要出入口管制民眾出入，市場外的周邊攤販、攤商也由市場人員協助消費者簽名實名制。後因市場處協助媒合安心上工人力，出入口由2個增加為3個，直至9月時因青年路164巷外店家反應希望增設1出入口，經市場自治會開會決議若可配合自行設置人力及防疫物資，即可同意開放增設。

洪姓男子投訴說，他的店面位於東菜市北側青年路164巷入口，此處共有10個攤商，今年5月間疫情升為3級後，此巷口圍上警戒繩禁止出入，由於消費者無法從這一巷子出入，嚴重影響他們的生意，因此爭取設置出入口獲同意。

但令人不解的是，東菜市因疫情關係原設2個出入口，後增設西側出入口，費用都由自治會支出，他們爭取設置的管制口，卻要由164入口商家自行負擔，同是為了東菜市，卻受不公平待遇，情何以堪？因此他控告自治會長涉及圖利等罪並訴請侵權行為損害賠償。孰料9月底自治會取消數十年來對他們收運垃圾的服務，令人傻眼與不解，因此懷疑遭報復所為。

吳明宗表示，青年路164巷入口10戶攤商非屬東菜市範圍內，當開會討論要增設第3處管制出入口時，決定選擇西側屬於東菜市範圍內的出入口；後來洪姓男子等在164巷入口設置管制站，考量非市場範圍內，沒給予補助。

另市場委託垃圾清運，依規定只能服務市場內的攤販，洪姓男子等10家攤商，因非屬東菜市的攤商，經請示後，依法決定不代為清運垃圾。但洪姓男子說，他問其他非市場範圍內攤商，有人告稱市場仍繼續在清運垃圾，何以這樣，很令人不解。