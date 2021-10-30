死豬車雲林趴趴走無人管 居民跟拍結果令人意外

非洲豬瘟人人怕，最近雲林出現卡車載著死豬趴趴走，沿途還直流屍水！恐怖畫面多月來發生在雲林縣土庫綺湖、牛稠、埤腳一帶，居民今年8月以來發現車斗未加蓋的資源回收車滿載死豬往來社區，臭氣沖天，居民恐危害健康，跟拍舉報，發現運豬車竟來自嘉義地區。

綺湖里民說，里內有人經營土虱魚養殖，佔地約有一公頃，今年8月以來，天天都有資源回收車載著不明東西往來社區道路，一路車斗廢水流不停，臭不可忍，近月來情況愈發嚴重，充滿臭氣，已嚴重影響居民生活。

無獨有偶，鄰近的牛稠、埤腳里，也發生同樣問題，臭氣席捲，令居民忍無可忍，曾向相關單位投訴卻石沈大海，於是有人開始跟拍蒐證，發現這些進出社的回收車，不但不知從何而來，且還被拍到車上載的居然是一堆死豬。

里民說，由於每輛回收車最後都停在綺湖里的一處土虱養殖場，經大家細心查證，才發現回收車所載死豬是交給土虱魚場，作為養魚飼料之用，且不時從養殖場運出許多豬骨，社區的臭味源自於此和回收車一路滴漏的屍水。

里民不堪生活受影響，曾向環保局舉發，長久來未見改善，張姓里民說，運死豬車的車斗未加蓋，尤其目前非洲豬瘟流行，政府大動作阻絕豬瘟入侵，雲林甚至祭出零廚餘養豬禁令，但見這麼多運豬車無視於政府防疫，白天夜晚滿載死豬趴趴走，簡直是豬瘟防疫一大諷刺。

雲林動植物防治所指出，依規定死豬須由加蓋型的專用集運車，送至製廠焚化，先前依民眾蒐證發現，這些運豬車全是私營的資源回收車，既不符合規定，恐會成為防疫破口，先前依民眾檢舉出入該地區的運豬車，經查竟是來自嘉義縣，已函請嘉義縣府開罰。