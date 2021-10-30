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影／嘉義市發5.3億消費金前先「配對」員警全程戒護

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市府日前到台銀點收5.3億現金，送到嘉義市警察局內保管。記者卜敏正／翻攝
嘉義市府日前到台銀點收5.3億現金，送到嘉義市警察局內保管。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府今明二日發放每人2000元消費金，市府日前將5.3億消費金先送至市警局留置室護管，今天清晨119個發放所人員到警局領款，再配對1名員警戒護送到各發放所，唱名配對過程像學生「配對聯誼」，配對成功就一起離開。

嘉義市警察局今天清晨6時許，已聚集數百名員警及市府工作人員，嘉義市119個消費金發放所工作人，逐一進入警察局留置室，領取該所今日預定發放金額放入背包，再依序唱名「配對」1名完成勤教員警，貼身戒護送至各發放所，上午8點30分開始發放。

嘉義市府日前往台灣銀行點收5.3億元消費金，點收完畢後隨即將消費金送到市警察局保管，市長黃敏惠表示，發放2000元振興消費金的工程浩大，感謝幕後許多人的付出與及努力，包含台灣銀行提供良好場域，在安全前提下順利完成交付與點鈔任務，也感謝警察局員警全程戒護。

嘉義市民政處提醒，市民朋友依照通知單發放所地點，攜帶身分證正本、印章，到指定地點領取。另本周末未領取，可於11月份的每周五及周六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處領取消費金。若是都沒有辦法現場親領，也可以利用轉帳匯款。

轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網下載，需要利用轉帳的市民朋友屆時請下載填寫，依照市府說明時間提供資料，辦理未來消費金轉帳作業，預計12月20日後將消費金撥款入帳。

嘉義市警察局員警，戒護配對的工作人員。記者卜敏正／攝影
嘉義市警察局員警，戒護配對的工作人員。記者卜敏正／攝影
嘉義市警察局完成勤教的員警，在現場等待配對。記者卜敏正／攝影
嘉義市警察局完成勤教的員警，在現場等待配對。記者卜敏正／攝影
嘉義市府日前到台銀點收5.3億現金，送到嘉義市警察局內保管。記者卜敏正／翻攝
嘉義市府日前到台銀點收5.3億現金，送到嘉義市警察局內保管。記者卜敏正／翻攝
員警和工作人員配對後，貼身戒護離開。記者卜敏正／攝影
員警和工作人員配對後，貼身戒護離開。記者卜敏正／攝影
嘉義市警察局完成勤教的員警，在現場配對後，再護送工作人員到各發放所。記者卜敏正／攝影
嘉義市警察局完成勤教的員警，在現場配對後，再護送工作人員到各發放所。記者卜敏正／攝影

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