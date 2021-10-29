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仁德再生水廠首創水源交換 台積電與奇美打頭陣

中央社 / 台北29日電

內政部營建署今天發布新聞稿指出，台南仁德再生水廠首創再生水與自來水交換，預計113年供水，且由台積電與奇美實業作為首批示範廠商，為多元供水樹立新典範。

內政部營建署長吳欣修今天代表內政部出席「台南市仁德水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」再生水用水契約及再生水使用量交換契約簽訂儀式。

吳欣修表示，仁德廠是台南第3座再生水廠，同時也是全國首座以交換水源方式供應的再生水廠，營建署補助新台幣8.23億元，地方負擔0.72億元，總工程經費8.95億元，輸配水管線約3公里，預計113年7月完工後，每日可供水0.8萬噸。

值得一提的是，台南仁德再生水廠首創再生水交換，奇美實業的自來水替換給南科園區台積電，奇美實業則使用再生水做為部分水源。

營建署官員接受中央社記者電訪時解釋，透過換水計畫，奇美換水給台積電，政府投入再生水建設就不用付出那麼高的建設經費，奇美則可以提升社會形象，不論對政府、南科還是業者，都是多贏局面。

營建署官員補充，其實現在再生水技術已經可以處理到很高等級，符合不同業別的廠商需求；再生水也是比較有保障的水源，不論旱季或雨季，供水都相當穩定，可以做為廠商多元供水的來源。

吳欣修表示，再生水來自污水，政府未來將持續推動污水下水道建設，並推動污水再生利用，以強化國內在枯水期整體產業供水的穩定度，並確保水資源多元化供應管道，降低缺水風險。

台南 污水 台積電

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