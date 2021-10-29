嘉縣砸逾3千萬辦藝文活動 議員質疑成效預算遭凍結

嘉義縣政府文化觀光局為提高文化藝術施政成績，明年編列2千萬元首次辦理北回歸線藝術文化季；200萬元辦理文化獎；另補助850萬元給文化基金會辦理藝文活動，下午議會聯審文觀局預算，藍營議員質疑成效，最後凍結這三筆合計3050萬元預算。

遠見雜誌調查嘉義縣施政競爭力，其中文化藝術成績倒數不佳，文觀局為扭轉強化藝文施政，明年預算編列2千萬元辦理北回歸線藝術文化季；200萬元辦理文化獎；另補助850萬元給文化基金會辦藝文活動。

文觀局長許有仁率主管、文化基金會執行長陳力七報告，藍營議員詹琬蓁、林于玲、王啟澧等批縣府不增加照顧長輩肺炎鏈球菌疫苗預算，卻編大筆預算辦理藝文活動，要靠活動拉抬藝文成績，疫情影響，明年活動很多，又文觀局委外招標辦活動，未提交詳細計畫，質疑成效。

他們質疑表演藝術團體多，為何一再找紙風車劇團，明年2場表演要花180萬元太多，要求表演團體多元，另文化獎只取前三名頒獎，每人獎金50萬元太多，文化獎連同活動就要花200萬元，要求凍結三項預算。

綠營議員林秀琴對許有仁日前答詢態度口氣差，很不高興；議員林緗亭要許有仁檢討，拿出藝文亮點；無黨議員何子凡要求增加文化獎人數，降低獎金。許有仁為答詢口氣不佳，當場向林秀琴鞠躬道歉。