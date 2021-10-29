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從國小到高中「12年承接」 企業力挺北港高中女排隊

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
新北市瑞穎公司董事長陳柏峰，力挺北港高中女排隊完成12承接夢想，今天贈送大批運動用背包、服裝等裝備。記者蔡維斌／攝影
新北市瑞穎公司董事長陳柏峰，力挺北港高中女排隊完成12承接夢想，今天贈送大批運動用背包、服裝等裝備。記者蔡維斌／攝影

凡事起頭難，最近克難成軍的雲林縣北港高中女排隊，為使北港鎮金牌排球得以12年級承接薪傳，最近加緊苦練參加幾場球賽，雖尚未有亮麗成績，但球隊努力大家看得到，新北上市公司董事長陳柏峰今天南下捐贈大批練球裝備，承諾認養球隊，期讓雲林球員不外流完成「12年承接」夢想。

素有金牌球隊之稱的雲林縣北港鎮北辰國小女排隊，多年來優秀球員因國中斷層外流嚴重，等同替外縣市培養人才，直到四年前建國國中成立女排承接，短短幾年也交出亮麗成績單。

為讓球員能留縣所用，北港高中今年成立女排隊，朝12年級薪傳的目標推進，受到地方各界支持，資深教練黃國賢、黃文斌主動請纓協助球訓，縣議員蔡岳儒更勸募球具裝備，讓克難成軍的北高女排，馬上感受各方溫暖雙手，練球更勤奮。

最近以生產承軸器的新北市瑞穎公司董事長陳柏峰，得知北港高中女排隊想完成12承接夢想，今天專程南下為參加縣賽的北高女排加油，並到校贈送運動用背包、服裝等裝備。

陳柏峰說，他與北港高中校長江耀淇是舊識好友，2015年江校長在花蓮玉里服務時，從無到有成立棒球隊的精神，讓他十分感動，當年他全力贊助棒球隊，除還聘職棒名將王光輝等人擔任教練，且從教練薪資到器材及設備等全力相挺，讓球隊無後顧之憂獲得最好的訓練。

陳柏峰對江校長為不讓雲林好球員外流他鄉，推動「12年承接」的作法，相當支持，再度允诺女排隊3年的用品他全數認養。

校長江耀淇除感謝陳董的支持，並親自操刀以北港朝天宮為意象，完成球隊「隊徽」的設計，除期許北港媽祖庇佑，排球發揚光大、享譽國內外。此外，球隊臂章也以排球加翅膀，具「自由之翼」意含，象徵無限想像的未來。

江耀淇表示，球隊剛成軍，感謝教練團和孩子的辛勞，目前雖還沒有耀眼的成績，但深信以球員吃苦的毅力和各界的力挺，在未來一年將會交出好成績，達到好手不外流，國高中小「12年金牌承接」的目標。

新北市瑞穎公司董事長陳柏峰，力挺北港高中女排隊完成12承接夢想，今天贈送大批運動用背包、服裝等裝備。記者蔡維斌／攝影
新北市瑞穎公司董事長陳柏峰，力挺北港高中女排隊完成12承接夢想，今天贈送大批運動用背包、服裝等裝備。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 雲林

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