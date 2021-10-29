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崑大商管院推公益行銷 媒合捐600組菱炭吸附包給嘉縣府

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供

崑山科大商管學院與義晟公司、官田烏金社區合作社合作推動公益行銷，下午到嘉義縣政府捐贈600組「菱炭吸附包」，提供長照交通車及復康巴士車內使用。

崑大表示，商管學院團隊執行USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，先前曾捐贈「菱炭吸附包」給台南市政府及屏東縣政府，持續推動公益行銷協助官田烏金社區合作社變公益平台。這次捐贈的菱炭產品，希望向民眾分享官田菱炭好處，促成永續農業及社區循環經濟，「扛起濟弱扶傾的社會責任，讓搭乘者與司機們享受到更清新的空氣」。

崑大商管學院院長呂德財表示，近年計畫團隊極力參與推動低碳永續家園，與官田區公所、成大等學術界及產業界一同投入研發菱炭產品與拓展應用，以菱殼炭為發展核心基礎，成功翻轉「菱角之鄉」龐大的菱殼廢棄問題，「不只能一同做功德，也能將好的產品逐步推廣到各個社區」。

計畫主持人楊泰和媒合義晟公司一同行善，義晟專做機能性布料，董事長官義成以布料專業結合台灣農業再生參與循環經濟，正規畫將菱殼炭導入紡織領域做成環保紗系列產品，開創另一條官田菱殼炭循環經濟道路。

嘉義縣長翁章梁感謝義晟善舉及崑大商管學院、官田烏金社區讓長時間處於車內的司機、搭乘民眾能有清新空氣與幸福搭乘感受。社會局將把600包菱炭吸附包提供現有特約63輛長照交通車及13輛身障復康巴士，分享來自官田的愛心。

崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供
崑大商管院推公益行銷，下午捐600組菱炭吸附包給嘉縣府。圖／崑大提供

屏東縣政府 巴士

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