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台南歸仁體育公園風雨球場通過驗收 最快下月日夜開放

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁體育公園風雨球場通過驗收，最快下月日夜開放。記者周宗禎／攝影
台南歸仁體育公園風雨球場通過驗收，最快下月日夜開放。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁體育公園球場日夜許多民眾聚集打球，雨天照樣不缺席；區公所年初爭取到1500多萬補助改建為風雨球場，經過將近半年完成改建，夜間開燈檢驗照明設施、燈火通明引起民眾注意，紛紛打聽什麼時候可以開放。區長魏文貴表示，已通過驗收，目前正在申請使用執照，拿到以後就會向電力公司申請送電、預計下月最慢12月將日夜開放民眾使用。

歸仁體育公園裡面的球場、運動休閒設施多，日夜都有民眾使用，也常有地方球類運動休閒社團、球隊舉辦比賽、觀摩活動；但因過去大都是露天設施，遇到下大雨就很難使用；曾有活動比賽到一半突然下大雨，參與民眾紛紛臨城落湯雞，近年一直有人反應希望能夠興建遮雨設施。

這次區公所爭取到中央前瞻計劃補助及市政府配合款補助，將使用率最高的兩座籃球場改建為加蓋風雨球場，雖然目前公告還沒有開放，但還是有部分民眾進入，甚至夜間還有人抹黑打球，路過附近住戶常常聽到運球拍打聲卻看不到人影。

區公所經建科長林垂逸說，兩座球場工程預算各750萬，另外再爭取40萬整理周邊，另外還將在球場上方裝設太陽能板，供應夜間照明電力。

台南歸仁體育公園風雨球場通過驗收，最快下月日夜開放。記者周宗禎／攝影
台南歸仁體育公園風雨球場通過驗收，最快下月日夜開放。記者周宗禎／攝影

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