深夜火警難測 雲縣推「一戶一器」3年幫13萬戶裝住警器
高雄城中城大火，燒出社會對老舊住宅安全的關注，也提高民眾在自宅安裝住宅警報器的意識。雲林縣長張麗善今天表示，一般住宅火警若發生在深夜，死傷通常慘重，原因出在睡眠狀態只剩聽覺，家中沒裝住警器即時通報，住戶恐會逃生不及，如又避難觀念錯誤，後果不堪設想。對此她3年前上任要求縣內每戶至少「一戶一器」，至今成功挽救34戶住宅火警案性命，也疾呼家中房廳多者應在各處都裝1只，確保生命財產安全。
消防局表示，一般人深夜正熟睡，只剩聽覺有敏銳度，若家中沒有住警器，通常發現火警時，往往已錯失最佳逃生時機，只能選擇就地避難，可是如果觀念錯誤，反而對生命會造成威脅。
以去年8月斗南鎮深夜一起嚴重住宅火警為例，祖孫三代一家7口遭遇橫禍，帶走3條人命，當被外部聲音叫醒時，現場已濃煙密布，不利逃生，加上該戶騎樓用鐵捲門將鄰戶隔開，濃煙來時竄流至室內，能見度低又不能就地避難，便成奪命關鍵。
「煙的危害不低於火」消防局表示，當遇火警現場濃煙密布、能見度不佳，意味已不利逃生，請民眾就地避難，並緊閉門窗、縫隙處塞滿，阻隔濃煙竄入所在空間待援；另家戶有騎樓請保持暢通，讓濃煙不易蓄積，住宅則應避免改變原有空間設計，或變換材質及用途。
「安全預防觀念刻不容緩」張麗善說，2018年底，雲林縣住警器安裝率僅17％，為全國倒數第1，她希望全縣17萬7017戶至少都要安裝1只，目前已有13萬1878戶安裝，達成率74.5％，現又獲善心單位捐贈一批住警器，預計年底安裝9736只，達標8成，可望明年完成全面安裝。
消防局長林文山表示，縣內弱勢族群、孕婦或家有0至6歲兒童，及高風險群建築物等，還未安裝住警器者，可持相關證明文件至住宅所在地消防分隊申請領取1只住警器回家安裝，詳情辦法可至雲林縣消防局網站查詢。
林文山也提醒民眾，政府去年起推動「非供公眾使用之建築物之5層以下住宅」，無論新、舊建案，包括增建、改建、修建等，屋主皆須自行安裝住警器，並向消防隊取得安裝合格證明，才會發給使用執照。
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